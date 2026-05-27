نادر برهانی مرند دچار حادثه رانندگی شد

به گزارش میراثآریا به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، برهانی مرند در یکی از اتوبان های تهران دچار حادثه شده و مورد عمل جراحی قرار گرفت.
وی هم اکنون در بخش مراقبتهای ویژه تحت درمان است.
براساس پیگیری خانه تئاتر، وضعیت عمومی این کارگردان تئاتر مساعد بوده و تحت مراقبت پزشکی قرار دارد.
او قرار بود نمایشی درباره کورش کبیر را روی صحنه ببرد.
برهانی مرند، نمایشنامهنویس و کارگردان تئاتر، زمستان سال ۱۴۰۳ نمایش «هدویگ» را بر اساس نمایشنامه «مرغابی وحشی» نوشته هنریک ایبسن در تالار استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه برد.
