به گزارش میراث آریا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، رائد فریدزاده در حکمی حامد جعفری، مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی را به عنوان دبیر سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان منصوب کرد.
در حکم رئیس سازمان سینمایی خطاب به حامد جعفری آمده است:
«نظر به تخصص، تجارب و سوابق ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان دبیر سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان منصوب میشوید.
در شرایط امروز کشور و پس از دو جنگ تحمیلی اخیر، سینمای کودک و نوجوان از اهمیت بسزایی برخوردار است و عرصهای راهبردی برای انتقال هویت فرهنگی، امید اجتماعی، مفاهیم انسانی و ارزشهای ملی به نسل آینده به شما میآید. از این رو انتظار میرسد این رویداد مهم ملی و بینالمللی، بستری برای تقویت آگاهی، مسئولیت پذیری و انسجام فرهنگی کودکان و نوجوانان ایران اسلامی فراهم آورید.
امید است با استعانت از پروردگار متعال و با اتخاذ تدابیر لازم در ارتقای سطح کیفی آثار برای کودکان و نوجوانان، به عنوان مهمترین سرمایههای حیاتی کشور، و با بهکارگیری تجارب دورههای پیشین، ارزیابی ظرفیتهای موجود، همراهی شورای محترم سیاستگذاری و مشارکت فعالان سینمایی این حوزه، شاهد برپایی باشکوه این رویداد مهم ملی و بینالمللی باشیم.»
حامد جعفری، مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، تهیهکننده سینما و انیمیشن و دانشآموخته مدیریت ارشد کسبوکار در صنایع فرهنگی و رشته اقتصاد است. او فعالیت حرفهای خود را از سال ۱۳۸۷ با تهیهکنندگی انیمیشن در سینما آغاز کرد و از سال ۱۳۹۱ تاکنون عضو صنف تهیهکنندگان سینمای ایران و خانه سینماست.
در کارنامه کاری جعفری، مسئولیت دبیری سیوهفتمین جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان ایران و همچنین تهیهکنندگی شماری از پرفروشترین و پرمخاطبترین انیمیشنهای سینمای ایران از جمله «شاهزاده روم»، «فیلشاه» و «بچه زرنگ» دیده میشود.
