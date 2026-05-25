به گزارش میراث آریا به نقل از روابطعمومی خانه تئاتر از کانون کارگردانان، جلسه هیاتمدیره کانون کارگردانان خانه تئاتر با حضور اعضای هیاتمدیره روز شنبه دوم خردادماه 1405 در عمارت خانه تئاتر برگزار و در خصوص مسائل مختلف کانون تصمیماتی اتخاذ شد.
در این جلسه اسماعیل خلج، مجید کریمی، غلامرضا عربی، حسین پرستار، مازیار لرستانی اعضای هیاتمدیره و احسان فکاء بازرس کانون کارگردانان حضور داشتند.
در ابتدای جلسه و در ادامه جلسات قبل، به اصلاح شیوهنامه عضوگیری و امتیازدهی به متقاضیان جدید عضویت در کانون کارگردان پرداخته و موارد زیادی از شیوهنامه عضوگیری اصلاح شد.
در بخش دوم جلسه و با حضور ناصح کامگاری از اعضای هیات موسس و کانون کارگردانان، مسائل مهم انتقادی مطرح شد و هیاتمدیره در خصوص این مسائل گفتوگو کردند.
در ادامه و با تصویب هیاتمدیره مقرر شد کمیته آسیبشناسی به دبیری ناصح کامگاری تشکیل و دبیر کمیته، پیگیر موضوعات مختلف کیفیتشناسی و دلایل کمکاری و بیکاری برخی کارگردانان حرفه ای تئاتر شود.
