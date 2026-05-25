به گزارش میراث آریا، ون‌گوگ در نامه‌ای خطاب به برادرش نوشت: به تازگی یک بوم از گل‌های رُز صورتی در پس‌زمینه زرد- سبز در گلدانی سبز، نقاشی کرده‌ام. بله. درست خواندید: رُزهای صورتی!

ون‌گوگ نقاشی «گل‌های رُز» را در مه ۱۸۹۰ در آستانه عزیمتش از آسایشگاه سن رمی خلق کرد. این نقاشی اکنون در موزه متروپولیتن نگهداری می‌شود، اما در کمال تعجب گل‌ها سفید به نظر می‌رسند. با این حال اگر جزئی‌تر به نقاشی نگاه کنید، هنوز رد رنگ صورتی در گلبرگ‌ها را می‌توان دید.

به دلیل گذر زمان و تغییرات رنگدانه‌ها، ما نمی‌توانیم آن گلدان پر از گل‌های صورتی را که ون گوگ با سبک خاص خود نقاشی کرد، ببینیم. با این وجود رُزهای رنگ‌پریده امروز، یک نقاشی باشکوه تمام‌عیار در کارنامه این هنرمند سبک پست‌امپرسیونیسم است.

البته ون‌گوگ در آن مقطع سه نقاشی طبیعت بی‌جان دیگر هم خلق کرد که یکی از آن‌ها «گل‌های زنبق» بود.

ون‌گوگ در این نسخه از زنبق‌ها که اکنون در موزه ون‌گوگ نگهداری می‌شود، با خلق ترکیب‌بندی هوشمندانه به تضاد قدرتمند دو رنگ زرد در پس‌زمینه و بنفش در گلبرگ‌ها رسید. البته این نقاشی هم دستخوش همان تغییرات شده است و زنبق‌های معروف آبی‌رنگ ون‌گوگ چیزی نیست که در ابتدا توسط او خلق شده است. این هنرمند هلندی در خلق زنبق‌های خیره‌کننده خود از رنگ بنفش شاداب استفاده کرده بود، که حالا به کلی جلوه‌ای جدید پیدا کرده‌اند.

گُل‌های نقاشی‌شده‌ای که امروز نسخه رنگ‌پریده آن را می‌بینیم، به اندازه‌ای چشم‌نوازند که در کنار سایر آثار ونسان، او را به یکی از محبوب‌ترین هنرمندان تاریخ هنر بدل کرده‌اند و تصور اینکه ترکیب‌بندی اولیه این نابغه نقاشی از جلوه کنونی این نقاشی‌ها بهتر بوده، کار دشواری است.

