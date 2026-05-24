۱۰ کارگردان تاریخ کن با ۲ نخل طلا

به گزارش میراث آریا، هفتاد و نهمین جشنواره فیلم کن سرانجام به ایستگاه پایانی رسید و فیلم «فیورد» ساخته کارگردان رومانیایی کریستین مونجیو توانست نخل طلای بهترین فیلم را دریافت کند تا به دهمین کارگردان در طول تاریخ این جشنواره سینمایی تبدیل شود که دو بار موفق به کسب جایزه اول شده است.

تاکنون ۱۰ کارگردان یا گروه کارگردانی موفق شده‌اند دو بار نخل طلای بهترین فیلم را کسب کنند. آلف خوباریا از سوئد با فیلم‌های «عذاب» (۱۹۴۶) و «دوشیزه جولی» (۱۹۵۱) نخستین نفر در این فهرست است.

فرانسیس فورد کاپولا از آمریکا با «مکالمه» (۱۹۷۴) و «اینک آخرالزمان» (۱۹۷۹) و بیله آگوست از دانمارک با «پله فاتح» (۱۹۸۸) و «بهترین نیات» (۱۹۹۲) از دیگر برندگان دو نخل طلا هستند.

امیر کاستوریتسا (یوگسلاوی)، شوهی ایمامورا (ژاپن)، برادران داردن (بلژیک)، میشائل هانکه (اتریش)، کن لوچ (بریتانیا) و روبن اوستلوند (سوئد) دیگر اعضای این گروه هستند. در تازه‌ترین مورد، کریستین مونجیو از رومانی با فیلم‌های «۴ ماه، ۳ هفته و ۲ روز» (۲۰۰۷) و «فیورد» (۲۰۲۶) نام خود را در این فهرست ثبت کرده است تا دهمین کارگردان این فهرست نام بگیرد.

میشائل هانکه (روبان سفید)، یبله آگوست (پله فاتح، بهترین نیات) و روبن اوستلوند (مربع، مثلث غم) سه کارگردانی هستند که نخل طلای خود را برای دو ساخته پیاپی خود دریافت کرده‌اند.

