چه کسانی به تماشاخانه سنگلج رفتند؟/ تخفیف تماشای «میراث» برای آخر هفته

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی، نمایش «میراث» نوشته هنرمند فقید بهرام بیضایی با کارگردانی غلامرضا عربی اجرای خود را از ۱۰ تیر ماه در تماشاخانه سنگلج آغاز کرده و تاکنون میزبان هنرمندانی چون اسماعیل خلج، محمدرضا خاکی، اتابک نادری (مدیر کل هنرهای نمایشی)، مازیار لرستانی، رحیم نوروزی، مختار سائقی، داود فتحعلی‌بیگی، مجید قناد و ... بوده است.

ناصر ‌آویژه، مرتضی رستمی، آرام ‌نیک‌بین، حمیدرضا ‌حسینعلی، ابراهیم خسروی، احمد ‌مطوری، علی حسینی، سهیل اکبری، آویسا عربی، سپهر حمزه، زهرا یافتیان، سیدمجتبی موسوی، محمدحسن یاوری و مجتبی بروشکی، بازیگرانی هستند که در نمایش «میراث» به تهیه‌کنندگی امیررضا داودی پسند روی صحنه می‌روند.

نمایش «میراث» تا ۲۳ مرداد هر شب ساعت ۱۹:۳۰ به مدت ۶۵ دقیقه روی صحنه می‌رود و علاقه‌مندان به هنرهای نمایشی می‌توانند با مراجعه به سایت تیوال به نشانی tiwall.com/p/miras10 بلیت این نمایش را تهیه کند.

در خلاصه داستان‌ «میراث» آمده است که درگیری‌ها بر سر میراث به اوج می‌رسد، اما دزدها مشغول تاراج آن میراثند ...

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