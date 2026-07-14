برگزاری رویداد فرهنگی، هنری « مشق ناتمام » در پل طبیعت

به گزارش میراث آریا، طبق اعلام برگزارکنندگان، پل طبیعت تهران از سهشنبه شب ۲۳ تیرماه معبری خواهد گشود به دنیای شیرین و خاطره انگیزِ کودکانِ معصومی که در زنگ آخر مدرسه، بازیهای نیمهتمام و آرزوهای فردایشان برای همیشه در هیاهوی جنگ گم شد.
«مشق ناتمام» با اجرای نمایش، موسیقی، برنامههای تعاملی ویژه کودکان، نوجوانان و خانوادهها و نیز آیین شمعافروزی به یاد کودکان شهید جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، در کنار نمایش تصاویر بیش از ۴۰۰ کودک شهید، به روایت حسین پارسایی و با حضور جمعی از هنرمندان حوزههای تجسمی، نمایش و موسیقی، و به تهیهکنندگی محمدصادق میرکریمی، در سراسر پل طبیعت برگزار میشود و حضور در آن برای عموم شهروندان آزاد و رایگان است.
برای حضور در این رویداد، از سهشنبه ۲۳ تیرماه تا شنبه ۲۷ تیرماه، هر شب از ساعت ۲۰ تا ۲۳، با حضور و عبور از پل طبیعت تهران، به فرشتگان شهید وطن ادای احترام میکنیم.
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