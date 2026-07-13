خواننده و عضو ارکستر اپرای تهران درگذشت

به گزارش میراث آریا، جهانگیر زمانی طهرانی، خواننده و عضو سابق ارکستر اپرای تهران، بنابر اعلام خانه موسیقی روز یکشنبه ۲۱ تیرماه درگذشت.

جهانگیر زمانی در سال ۱۳۱۴ در تهران متولد شد. او از دوران کودکی به آواز علاقه‌مند بود و هم‌زمان با تحصیل در دبیرستان، فراگیری ردیف‌های موسیقی ایرانی را آغاز کرد. زمانی در سال ۱۳۴۰ نزد محمود کریمی و اسماعیل مهرتاش دوره‌های آواز را گذراند و سپس آموزش‌های خود را نزد رضازاده و احمد پارسی ادامه داد.

او در سال ۱۳۴۷ همکاری خود را با رادیو آغاز کرد و پس از انقلاب ۱۳۵۷ و در سال‌های جنگ ایران و عراق، با گروه‌های مختلف و ارکستر سمفونیک تهران در اجرای بیش از ۵۰ اثر همکاری داشت و در کنسرت‌های موسیقی ایرانی در کشور ژاپن نیز حضور یافت. همچنین بخشی از میان‌پرده‌ها و قطعات باکلام برنامه رادیویی «سلام صبح بخیر» با صدای او، به‌صورت تک‌خوان یا همراه با گروه کر، ضبط و پخش شد.

او در سال‌های بعد نیز فعالیت هنری خود را ادامه داد و از جمله در خرداد ۱۳۹۱ به عنوان تک‌خوان با «گروه کر ۶۰ سالگی» روی صحنه رفت و در شهریور ۱۳۹۵ نیز در کنسرت گروه موسیقی «مهرورزان» به سرپرستی شاهرخ شیردوست به عنوان خواننده حضور داشت. همچنین در مهرماه ۱۳۹۷، در آیین تجلیل از هنرمندان ارکستر سمفونیک تهران که در دوران جنگ ایران و عراق فعالیت داشتند، از جهانگیر زمانی تقدیر شد.

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