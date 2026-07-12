به گزارش میراث آریا به نقل از روابط‌عمومی اثر، همزمان با آغاز پیش‌فروش بلیت روزهای جدید نمایش «دستان او» به نویسندگی و کارگردانی فرشاد لطفی با تهیه‌کنندگی منوچهر هادی در خانه نمایش دا از پوستر این اثر رونمایی شد.



عباس علیرضا، حامد اسماعیلی، رها ربانی، سعید جورکش، فضیلت وفاپور، مهداد مهراب‌پور، فاطمه میرجعفری، ثنا ملکی، سعید رجبی و علیرضا شهرابی بازیگرانی هستند که در این نمایش حضور دارند.



نمایش «دستان او» روایتی تلخ و روان‌شناختی از انسان‌هایی است که زیر سایه‌ی قدرت، گناه و گذشته‌ای پنهان زندگی می‌کنند.



از دیگر عوامل این اثر عبارتند از دستیار کارگردان: معین خدیوی، طراح صحنه: حمید جعفرصالحی، دستیار طراح صحنه: کوثر آقائی، مریم محرمی، پرهام لطفی، مدیر صحنه: ملیکا امیری، دستیار مدیر صحنه: هستی ادیب‌فر، آهنگساز: کوروش خدیوی، طراح لباس: یلدا یزدی، گریم: الهام جمشیدی‌منش، ساناز پناهی، طراح نور: ایمان اسماعیلی، مدیر روابط عمومی: نگار امیری، طراح پوستر: پیام افشاری، عکاس: فاطمه قجاوند، تیزر: امین مبارکی و برنامه‌ریز: متینا اکبرزاده.



علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت این نمایش که از نوزدهم تیر تا پنجم مرداد، ساعت ۲۰:۴۵ در سالن شماره یک خانه نمایش دا روی صحنه است به سایت تیوال مراجعه کنند.

انتهای پیام/