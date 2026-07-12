حدیث جان‌بزرگی، کارگردان مستند، در گفت‌وگو با میراث آریا درباره شکل‌گیری ایده ساخت مجموعه مستند «نان های محلی» گفت: ایده این مستند از سفرهای مستندسازی من به روستاهای مختلف ایران شکل گرفت؛ سفرهایی که در جریان آن با نان‌های محلی متنوعی در استان‌هایی مانند گیلان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان آشنا شدم.

کارگردان مستند «کوه راستین» افزود: پس از انجام تحقیق متوجه شدم تقریباً هر استان و بسیاری از شهرها و روستاهای ایران نان محلی ویژه خود را دارند. همین موضوع باعث شد احساس کنم جای یک مجموعه تخصصی درباره نان‌های محلی در تلویزیون خالی است؛ مجموعه‌ای که از دریچه نان به معرفی فرهنگ، هویت و زندگی اقوام ایرانی بپردازد.

جان‌بزرگی با اشاره به جایگاه نان در فرهنگ ایرانی تصریح کرد: نان بخشی از هویت فرهنگی و از جلوه‌های میراث ناملموس ایران است. بسیاری از مردم حتی از وجود نان‌های محلی سایر استان‌ها اطلاعی ندارند، در حالی که هر یک از این نان‌ها پیشینه تاریخی و فرهنگی ارزشمندی دارند.

کارگردان مستند «واهگ» درباره روند تولید این مجموعه گفت: پس از انجام پژوهش‌های اولیه، به استان‌های مختلف سفر کردیم و با انتخاب روستاهای هدف، فیلم‌برداری نان‌های محلی را آغاز کردیم. در این مستند، نان‌هایی به تصویر کشیده می‌شود که برخی ویژه آیین‌ها و مناسبت‌های خاص هستند و برخی دیگر منبع درآمد زنان روستایی محسوب می‌شوند.

این مستندساز ادامه داد: تمام نان‌های محلی توسط زنان روستایی پخته می‌شود. بسیاری از این زنان از طریق پخت نان امرار معاش می‌کنند؛ برخی کمک‌خرج خانواده هستند و برخی نیز سرپرست خانوارند. تلاش کردیم در کنار معرفی نان‌ها، به زندگی و نقش این زنان نیز بپردازیم.

او با بیان اینکه این مجموعه تنها درباره نان نیست، اظهار کرد: در کنار معرفی میراث ناملموس نان، نقش زنان در حفظ این میراث نیز روایت می‌شود. همچنین سراغ بانوان سالخورده‌ای رفتیم که دهه‌ها پیش، از طریق پخت نان زندگی خود و خانواده‌شان را اداره می‌کردند تا تجربه و خاطرات آن‌ها نیز ثبت شود.

این کارگردان درباره انگیزه ساخت این اثر گفت: از گذشته به فرهنگ اقوام ایرانی علاقه‌مند بودم و بیشتر آثارم نیز در بستر اقوام ساخته شده است. زمانی که با ظرفیت‌های فرهنگی نان‌های محلی آشنا شدم، احساس کردم باید این موضوع به صورت مستقل روایت شود.

او درباره مهم‌ترین هدف این مجموعه افزود: این مستند تلاش می‌کند مخاطبان را از طریق نان با فرهنگ، آیین‌ها و سبک زندگی اقوام ایرانی آشنا کند. در بسیاری از مناسبت‌های مذهبی و آیینی مانند محرم، عید غدیر، عروسی‌ها و دیگر مراسم سنتی، نان نقش مهمی دارد و همین موضوع بخشی از روایت این مجموعه را تشکیل می‌دهد.

جان بزرگی در پایان با اشاره به وضعیت تولید این پروژه گفت: این مجموعه در قالب هشت قسمت برای تلویزیون طراحی شده است، اما هنوز فیلم‌برداری آن تکمیل نشده است و به همین دلیل زمان دقیقی برای آماده شدن و پخش آن نمی‌توان اعلام کرد اما امیدواریم هرچه زودتر به مرحله پخش برسد.

انتهای پیام/