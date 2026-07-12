به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، فیلم «قمارباز» به کارگردانی محسن بهاری و تهیهکنندگی سجاد نصرالهینسب به عنوان تنها نماینده رسمی سینمای ایران در بخش مسابقه جشنواره فیلم سازمان همکاری شانگهای، در شهر بیشکک قرقیزستان حضور خواهد داشت.
این فیلم محصول بنیاد سینمایی فارابی است و پخش آن را معاونت بینالملل بنیاد برعهده دارد. «قمارباز» پیش از این، در بازار جشنواره فیلم کن حضور داشت و پیشتر به بخش رقابتی جشنواره بینالمللی فیلم «آن سوی دریاچه» در مقدونیه شمالی نیز راه پیدا کرده بود.
جشنواره فیلم سازمان همکاری شانگهای، رویدادی فرهنگی است که در چارچوب مقررات سازمان همکاری شانگهای برگزار میشود، فیلمسازان و آثار سینمایی کشورهای عضو شامل چین، روسیه، هند، قرقیزستان، قزاقستان، پاکستان، ازبکستان و تاجیکستان را به همراه کشورهای ناظر گرد هم میآورد و بستری برای تبادل فرهنگی و هنری میان کشورهای منطقه فراهم میکند.
جشنواره فیلم سازمان همکاری شانگهای از ۱۶ تا ۱۹ ژوئیه (برابر با ۲۵ تا ۲۸ تیر) در بیشکک، پایتخت قرقیزستان، برگزار خواهد شد.
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