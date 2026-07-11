به گزارش میراث آریا، اشکان درویشی پس از تجربه اجرای آثار نمایشی پرمخاطب در ژانرهای بزرگسال و کودک و نوجوان، این بار نمایش «جرأت حقیقت» را با ترکیبی از بازیگران تئاتر، سینما و تلویزیون و همچنین حضور امیرخلوت، خواننده رپ، روی صحنه میبرد.
بلیتفروشی این نمایش از امروز شنبه ۲۰ تیرماه در سامانه سینماتیکت به نشانی B2n.ir/wp6011 آغاز شده است.
«جرأت حقیقت» از ۲۳ تیرماه تا نیمه مرداد، با تعداد اجراهای محدود، در سالن ۷، طبقه ششم پردیس سینمایی کوروش میزبان مخاطبان خواهد بود.
فرشید نوابی، شراره رخام، علی برجی، ندا رضاییان، مهشید دلاوری، غزاله اکرمی و وحید رحیمیان از بازیگران این اثر هستند. حضور غزاله اکرمی بازیگر سریال «سوجان» و نخستین تجربه حضور وحید رحیمیان روی صحنه تئاتر، در کنار امیرخلوت، از ویژگیهای این نمایش به شمار میرود.
سرپرستی موسیقی این اثر را آتنا رضوی بر عهده دارد و اجرای موسیقی متن نیز توسط منصور شرفآبادی و آتنا رضوی انجام میشود.
همچنین فریبا کوثری مدیر پروژه، رامین پرچمی سرپرست پروژه و مهشید خسروی مجری طرح این نمایش هستند.
«جرأت حقیقت» به تهیهکنندگی و کارگردانی اشکان درویشی و نویسندگی سامان شمس، یک نمایش اجتماعی درباره راههاییست که اطلاعات ما آشکار میشود.
طراحی و اجرای گریم این اثر را پروین شفیعی، طراحی پوستر و لوگوتایپ را محمد تقیپور، عکاسی پوستر را امیررضا رعیتی و هستی رعیتی، ساخت تیزر را امیر ابراهیمی و موشنگرافی را جاوید علیپور بر عهده دارند.
محمد نیکبخت مدیر هماهنگی، حسین عباسی مدیر اجرایی، سیدحسام سیدجوادی مدیر تولید و پشتیبانی پروژه و مریم قربانینیا مدیر روابط عمومی و مشاور رسانهای این نمایش هستند.
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