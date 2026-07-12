به گزارش میراث آریا، رامان یاربیگی نقش کودکیهای حضرت موسی(ع) را در مجموعه «موسی کلیمالله» به کارگردانی ابراهیم حاتمیکیا بازی میکند؛ همچنین احتمال کاسته شدن تعداد قسمتهای این سریال وجود دارد.
فرزین محدث هم در حال پیوستن به این پروژه است و به تازگی تست گریم او انجام شده است.
قرار بود این سریال در چهار سال تولید شود که گویا به سه سال کاهش پیدا کرده و تعداد قسمتهای آن از ۳۶ به ۲۸ خواهد رسید.
طبق گفتههای دستاندرکاران سریال «موسی» قرار است در پنج فصل تولید شود.
مریلا زارعی، بهزاد خلج و محسن قصابیان تاکنون در این سریال مقابل دوربین رفتهاند. بهزاد خلج نقش عمران، پدر حضرت موسی (ع) را ایفا میکند.
از سریال «موسی کلیمالله» که در پنج فصل به زندگی حضرت موسی (ع) میپردازد، بهعنوان یکی از بزرگترین پروژههای تاریخی تلویزیون یاد میشود. ابراهیم حاتمیکیا در حالی کارگردانی این پروژه را برعهده دارد که پیش از این تجربه ساخت آثار مهم تاریخی و دینی را در کارنامه خود دارد.
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