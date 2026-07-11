«لباس شخصی» رفع توقیف شد/ فیلم جنجالی امنیتی در آستانه اکران

به گزارش میراث آریا به نقل از روابطعمومی پروژه، فیلم سینمایی «لباس شخصی» که نخستینبار در سیوهشتمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و با پرداختن به موضوع فعالیت حزب توده در ایران، به یکی از آثار بحثبرانگیز آن دوره تبدیل شد پس از هفت سال رفع توقیف شد.
«لباس شخصی» نخستین ساخته بلند امیرعباس ربیعی بود و تهیهکنندگی آن را حبیب والینژاد برعهده داشت.
در این فیلم مهدی نصرتی، توماج دانشبهزادی، مجید پتکی، میلاد افواج، عماد درویشی، مهیار شاپوری، احمد لشینی، شهاب بهرامی، روزبه رئوفی، کیوان محمودنژاد، نجلا نظریان و ماهمنیر بیطاری به ایفای نقش پرداختهاند.
در خلاصه داستان فیلم سینمایی«لباس شخصی» که پیچیده ترین پرونده امنیتی بعد از انقلاب را بررسی میکند، آمده است: به لباس شخصیها بیشتر شک کن...
با رفع توقیف این فیلم پس از هفت سال، «لباس شخصی» بهزودی اکران عمومی خود را در سینماهای سراسر کشور آغاز خواهد کرد.
«لباس شخصی» محصول سازمان هنری رسانهای اوج است و پخش آن را دفتر پخش بهمن سبز برعهده دارد.
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