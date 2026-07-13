تعطیلی زودهنگام برج ایفل و موزه لوور به خاطر گرما

به‌گزارش میراث‌آریا، برج ایفل، نماد پاریس و موزه لوور هر دو به دلیل دمای شدید هوا، ساعات بازدید خود را کاهش داده‌اند، این موضوع بر اساس پیام‌های درج‌شده در وب‌سایت‌های آن‌ها اعلام شده است.

برج ایفل روز یکشنبه ۲۱ تیرماه از ساعت ۴ بعدازظهر تعطیل شد؛ زیرا پایتخت فرانسه با افزایش چشمگیر دمای هوا روبه‌روست.

به بازدیدکنندگانی که بلیت بازدید بعد از ساعت ۱۲ ظهر از طریق پله‌ها و بعد از ساعت ۱۲:۳۰ بعدازظهر از طریق آسانسور را دارند، توصیه شد ایمیل‌های خود را بررسی کنند و بازدیدهای تحت‌تأثیر به طور خودکار بازپرداخت خواهد شد.

موزه لوور نیز از چند روز پیش درهای خود را ساعت ۴ بعدازظهر می‌بندد و این اقدام را تا دوشنبه ادامه خواهد داد و آخرین ورودی ساعت ۲ بعدازظهر خواهد بود.

این موزه از بازدیدکنندگان خواست تا سرعت بازدید خود را تنظیم کنند و در برابر گرمای سوزان اقدامات احتیاطی انجام دهند.

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