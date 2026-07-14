«قاضی بیگی» در راه تلویزیون/ رونمایی از تیزر در آستانه پخش

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی پروژه، مجموعه تلویزیونی «آقای قاضی»، که قرار بود از جمعه پنجم تیرماه، پخش شود و بنا به تصمیم مرکز سیمرغ صداوسیما، به بعد از مراسم تشییع رهبر شهید، موکول شد با نخستین قسمت خود از پنجشنبه ۲۵ تیر ماه به شبکه دوم سیما می‌آید.

همچنین در آستانه آغاز فصل سوم این سریال از تیزر رسمی اولین قسمت آن رونمایی شد.

این مجموعه تلویزیونی که همچون فصل گذشته، محصول مرکز سیمرغ صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است، در فصل جدید نیز با رویکردی متفاوت در ساختار و استفاده از ظرفیت‌ کارگردان‌های جوان به مسائل قضایی و حقوقی می‌پردازد.

نقش آقای قاضی، را در فصل سوم مهدی بهرام بیگی برعهده دارد و قرار است روزهای پنج‌شنبه و جمعه ساعت ۲۱:۱۵ روانه آنتن شبکه دوم سیما شود.

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