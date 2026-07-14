۲۳ تیر ۱۴۰۵ - ۰۸:۰۰

«قاضی بیگی» در راه تلویزیون/ رونمایی از تیزر در آستانه پخش

«قاضی بیگی» در راه تلویزیون/ رونمایی از تیزر در آستانه پخش

فصل سوم مجموعه تلویزیونی «آقای قاضی»، با عنوان «قاضی بیگی»، به پدیدآوردندگی سجاد مهرگان و تهیه‌کنندگی میثم مهدوی، از پنجشنبه ۲۵ تیرماه راهی شبکه دوم سیما می‌شود.

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی پروژه، مجموعه تلویزیونی «آقای قاضی»، که قرار بود از جمعه پنجم تیرماه، پخش شود و بنا به تصمیم مرکز سیمرغ صداوسیما، به بعد از مراسم تشییع رهبر شهید، موکول شد با نخستین قسمت خود از پنجشنبه ۲۵ تیر ماه به شبکه دوم سیما می‌آید.

همچنین در آستانه آغاز فصل سوم این سریال از تیزر رسمی اولین قسمت آن رونمایی شد.

این مجموعه تلویزیونی که همچون فصل گذشته، محصول مرکز سیمرغ صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران  است، در فصل جدید نیز با رویکردی متفاوت در ساختار و استفاده از ظرفیت‌ کارگردان‌های جوان به مسائل قضایی و حقوقی می‌پردازد.

نقش آقای قاضی، را در فصل سوم مهدی بهرام بیگی برعهده دارد و قرار است روزهای پنج‌شنبه و جمعه ساعت ۲۱:۱۵ روانه آنتن شبکه دوم سیما شود.

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کد خبر 1405042301568
مریم قربانی‌نیا
دبیر مریم قربانی‌نیا

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