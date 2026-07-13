به گزارش میراث آریا به نقل از اتاق خبر خانه هنرمندان ایران، در ابتدای نشست سیدعباس دعایی در تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای رویداد «آیین مهر» گفت: قصد بود در تعطیلات گذشته، روز قلم با دبیر علمی رویداد، بهرام پروین گنابادی به‌یاد ادیب دوم نیشابوری برقرار شود و فرصتی فراهم شود که با همکاری شورای کتاب کودک، نشستی برای روز کتاب کودک و نوجوان برای معرفی بزرگان به زبان کودک و نوجوان برگزار کنیم که شرایط کشور مانع برگزاری شد و امروز با همراهی خانه هنرمندان ایران، تصمیم گرفتیم برنامه‌ای برای معرفی برنامه رویداد آیین مهر و اهداف آن داشته باشیم.

او با اشاره به ماهیت این رویداد افزود: آیین مهر، یکی از برنامه‌هایی است که در فاصله روز بزرگداشت فردوسی تا زادروز او با عنوان «روز تا زادروز فردوسی» تعریف شده و در قالب جایزه آینه‌دار دوران، تلاش می‌کند با زبان هنر، بزرگان این سرزمین را معرفی کند.

دعایی ادامه داد: این مسیر پیش‌تر با معرفی آثار استاد باستانی پاریزی آغاز شده بود و تا بزرگداشت صدمین سال تولد ایشان در سال گذشته ادامه پیدا کرد. امسال نیز با توجه به صدمین سالگرد ادیب اول نیشابوری و صدمین زادروز احمد دامغانی بر اساس مناسبت‌های مرتبط با بزرگان خراسان، برنامه‌ریزی‌ها بر معرفی مفاخر این خطه متمرکز شده است.

او درباره بازه زمانی این برنامه‌ها گفت: پیشنهاد خانه هنرمندان ایران و استادان، این بود که از روز بزرگداشت فردوسی، یعنی ۲۵ اردیبهشت‌، تا اول بهمن‌ که به عنوان زادروز فردوسی اعلام شده، سلسله‌برنامه‌هایی برگزار شود. بر همین اساس، دو رویداد اصلی طراحی کرده‌ایم؛ یکی با عنوان «آیین مهر» و دیگری با نام «آینه هنر».

دعایی با اشاره به همکاری خانه هنرمندان ایران در این مسیر توضیح داد: رویداد «آینه هنر» به‌طور مشخص با همکاری خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود و قرار است نمایشگاهی در ماه دی‌، از آثاری با محوریت شاهنامه فردوسی ارائه شود که هماهنگی‌ها با هنرمندان برای آن تقریبا آغاز شده است و نمایشگاه همزمان با زادروز فردوسی در خانه هنرمندان ایران پایان خواهد یافت.

او همچنین درباره آغاز رسمی رویداد آیین مهر، گفت: برنامه‌های آیین مهر نیز از صدمین سالگرد ادیب اول نیشابوری آغاز شد که در قالب برنامه روز تا زادروز فردوسی ادامه می‌یابد.

دعایی با اشاره به رونمایی از پوستر این رویداد گفت: پوستر آیین مهر با نشست یاد ادیب اول در دانشگاه تهران با دبیران علمی و هنری آن بهرام گنابادی و عاطفه ملکی‌جو، خرداد امسال رونمایی شد؛ پوستری که به‌منزله آغاز مسیر اطلاع‌رسانی بود تا مخاطبان بیشتر با اهداف و جزئیات آیین مهر آشنا شوند.

او با اشاره به ادامه برنامه‌های هنری این رویداد افزود: پس از اعلام این رویداد با نظر دبیران رویداد بخش تصویرگری را با همکاری انجمن تصویرگران ایران طراحی کرده‌ایم. در کنار بخش تصویرگری، یک بخش نقاشی‌خط هم پیش‌بینی شده است. البته بخش‌های تصویرگری این رویداد فراخوان خواهد داشت و اجرای آن زیر نظر انجمن تصویرگران انجام می‌شود. بخش نقاشی خط به شکل اجرای اثر طی یک روز با همراهی خانه فرهنگ و هنر گویا و موزه خوشنویسی ایران برگزار خواهد شد.

جمشید حقیقت‌شناس، مشاور برنامه «روز تا زادروز فردوسی» و مدیر رویداد «آیینه هنر» در این نشست گفت: ترکیب «آینه‌دار دوران»، درست و گویاست. سال‌هاست به این فکر می‌کنم که کار هنر قرار است حقیقتی را نشان دهد. کلمه دوران قرار است یک دوره را بازتاب دهد و یک هنرمند یا ادیب بدون واسطه می‌تواند چنین کاری را انجام دهد.

او ادامه داد: در گفت‌وگوها به شخصیت بزرگی چون فردوسی رسیدیم. ما در یک دوره تاریخی به ترجمه تمام آثار پرداختیم. فردوسی یکی از کسانی است که سردمدار حوزه ترجمه و حفظ ادب بوده که این کار را به بهترین شکل انجام داده است.

حقیقت‌شناس توضیح داد: زمانی که برای اولین‌بار تحقیق درباره فردوسی را آغاز کردم نمی‌دانستم سراغ چه بروم و با این موضوع مواجه شدم که همه پدران ما درباره فردوسی نقاشی کشیده بودند. حالا هم از تمام هنرمندان می‌خواهم که این دستاوردها را بررسی کنند و نگاه ویژه‌ای روی این موضوع داشته باشند و از هنرمندان معاصر می‌خواهم در این عرصه ورود پیدا کنند و اتفاقات تازه‌ای را رقم بزنند.

دعایی نیز بیان کرد: برنامه هماهنگی نمایشگاه آیین هنر برای دی تا اول بهمن زیر نظر جمشید حقیقت‌شناس آغاز شده و در آن زمان قرار است این رویداد در تمامی گالری‌های خانه هنرمندان ایران برگزار شود.

او در ادامه تشریح برنامه‌های نکوداشت اساتیدی از دیار خراسان در رویداد «آیین مهر» با اعلام زمانبندی برنامه‌ها گفت: پس از یاد ادیب دوم نیشابوری در این روز، ٣١ مرداد نکوداشت علامه حکیمی در باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران، پنجم شهریور، نشست شعرخوانی خراسان برای یاد پروین گنابادی و زادروز اخوان ثالث در خانه هنرمندان ایران و نیز به یاد صدمین زادروز احمد مهدوی دامغانی برنامه‌ای در دانشکدگان هنرهای زیبای دانشگاه تهران به یاد بدیع الزمان فروزانفر در سالگرد ایشان برگزار خواهد شد.

دعایی افزود: در مجموع، این رویداد که از خرداد ۱۴۰۵، همزمان با صدمین سالگرد ادیب اول نیشابوری آغاز شده، در قالب مجموعه‌ای از بزرگداشت‌ها با صدمین زادروز استاد دامغانی ادامه پیدا می‌کند.

او با اشاره به تداوم این برنامه‌ها تا ماه مهر اظهار کرد: برنامه‌ریزی شده است که از اول مهر، بخش هنری رویداد با زادروز استاد شجریان ادامه یابد که مدیریت بخش نقاشی خط آن با با همکاری خانه فرهنگ انجام خواهد شد.

دعایی درباره نحوه برگزاری این بخش هنری توضیح داد: بخش نقاشی‌خط به‌صورت فراخوان عمومی برگزار نمی‌شود، بلکه قرار است در همان روز به‌شکل زنده اجرا شود و آثار تولیدشده پس از آن نیز همزمان با زادروز استاد شفیعی کدکنی در قالب یک نمایشگاه در موزه خوشنویسی ایران، به نمایش درآید.

او همچنین درباره بخش تصویرگری گفت: برای هماهنگی هرچه بهتر جایزه «آینه‌دار دوران» با انجمن تصویرگران، در برنامه‌ریزی بخش تصویرگری با راهنمایی عاطفه ملکی‌جو تغییراتی در برنامه جایزه «آینه‌دار دوران» انجام شد که مسئولیت کلی این رویداد با شورای برنامه‌ریزی انجمن تصویرگران و مدیر هنری آن استاد کمال طباطبایی است.

عاطفه ملکی‌جو در این نشست ضمن تشکر از پرداختن به چنین موضوعی و اهمیت پرداختن هنری به موضوعات فرهنگی درباره تغییرات برنامه بیان کرد: جلساتی با انجمن تصویرگران برگزار کردیم و در نهایت با شکل گرفتن شورای برنامه‌ریزی جدید، کمال طباطبایی به عنوان دبیر این بخش انتخاب شد.

کمال طباطبایی نیز توضیح داد: میل این رویداد نفوذ به اعماق فرهنگ و هنر است یه همین دلیل هم انجمن تصویرگران ایران علاقه‌مند به حضور در این رویداد بود. در نهایت قرار بر این است که در حوزه اشعار شفیعی کدکنی، تصویرگری انجام شود. آنجایی که اشعار آقای کدکنی پر از تصویر است پرداختن به این بخش بسیار اهمیت دارد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم تاریخ نشر این فراخوان را ۲۵ تیر در نظر بگیریم، تا ٢۵ شهریور جمع‌آوری آثار این بخش ادامه داشته باشد و احتمالا تا اول مهر، داوری‌ها انجام شده باشد.

دبیر هنری بخش تصویرگری آیین مهر بیان کرد: فراخوان در حال نهایی شدن با شورای برنامه‌ریزی است که ٢۵ تیر اعلام خواهد شد و پس از انتخاب اثر تا زادروز زنده‌یاد شجریان و زادروز استاد شفیعی کدکنی از نمایشگاه رونمایی خواهد شد.

دعایی نیز علت تخصصی شدن موضوع تصویرگری از اشعار استاد کدکنی را نظر مشاوران بخش هنری اعلام کرد: با محدود نکردن هنرمند برای انتخاب اشعار استاد شفیعی‌کدکنی که توسط استاد شجریان خوانده شده، در صددیم تا بزرگان دیگر را به نوعی دیگر معرفی نماییم.

او همچنین به پیشنهاد سیدعلی کاشفی خوانساری برای برپایی یک نشستی تخصصی و معرفی اساتید دیگر با زبان کودک و نوجوان و هنر تصویرگری در کنار آن اشاره و ابراز امیدواری کرد از این طریق بتوان نقشی در این حوزه ایفا کرد.

کمال طباطبایی نیز با تایید این موضوع اضافه کرد: در دوره‌ای، در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مجموعه کتابی از ادیبان معاصر را برای کودکان تصویرگری کردیم که اکنون به ۳۰ جلد کتاب بدل شده است.

حقیقت‌شناس در بخشی دیگر از این نشست بیان کرد: هنرمندان باید عمیق‌تر باشند. لازم نیست همه چیز را توسعه دهیم. به نظر من باید همه چیز را دقیق انجام داد. اگر در حوزه فرهنگ متوجه این موضوع نباشیم چیزهای زیادی را از دست خواهیم داد و تاثیر این اتفاق را در تبعات اجتماعی می‌توانیم ببینیم.

ملکی‌جو نیز بیان کرد: من باور دارم که تصویرگران برای خلق اثر در این حوزه، یک پروسه رشد را طی می‌کنند. ما در نهایت آثار را می‌بینیم اما نمی‌بینیم که هنرمند چه پروسه‌ای را پشت سر گذاشته است.

در پایان کمال طباطبایی کلیاتی از فراخوان درنظر گرفته شده را برای همفکری با اساتید حاضر مطرح کرد.

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