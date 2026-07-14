به گزارش میراث آریا، این بازیگر و کارگردان از اواخر تیر ماه نمایش «ماهی رها» را با بازی خودش و دخترش نیاز سنجری، در سالن جوانمرد عمارت خانه تئاتر روی صحنه میبرد.
او پیشتر همین نمایش را در عمارت نمایشی هما روی صحنه برده بود و حالا دوباره آن را از ۲۵ تیر ماه در سالن استاد عباس جوانمرد عمارت خانه تئاتر اجرا میکند.
صامتی همراه با مهدی غلامحیدری متن این نمایش را نوشته که در خلاصه داستان آن آمده است: تفاوت دو نسل دهه ۵۰ و ۸۰. غمها و شادیهایشان. حسرتها، خواستهها و نداشتههایشان.
دیگر اعضای گروه اجرایی این نمایش به شرح زیر هستند: مدیر تولید: میثم مرادی، دستیار اول کارگردان و برنامهریز: یاس سنجری، مدیر صحنه: مینا فراهانی، دستیاران صحنه: افرا بیات، باران صامتی، ضبط صدا: فرهاد فرهادی، عکاس: حسین امین الرعیای جزئی، مدیر روابط عمومی: امیر پارسائیان مهر، طراح تبلیغات: استودیو پدیدهها، طراح پوستر و بروشور: مهران میرزا حسینی، ساخت تیزر: مهران زاقعی، حسین امین الرعیای جزئی، ارسلان خندان.
ژاله صامتی در سالهای اخیر در حوزه کارگردانی هم فعال بوده و علاوه بر نمایش «ماهی رها»، نمایش «محبوبهها» را نیز روی صحنه برده بود.
نمایش «ماهی رها» از ۲۵ تیرماه تا ۱۲ مردادماه در سالن استاد جوانمرد عمارت خانه تئاتر به نشانی: خیابان نجاتاللهی (ویلا)، خیابان سمیه، پلاک ۲۶۰ روی صحنه میرود.
این نمایش در تاریخ یادشده از ساعت ۲۰:۳۰ و به مدت ۷۰ دقیقه اجرا میشود.
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