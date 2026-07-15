۲۴ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۹

«شهر زیبا» از امشب در شبکه نسیم آغاز می‌شود

«شهر زیبا» از امشب در شبکه نسیم آغاز می‌شود

برنامه گفت‌وگو محور «شهر زیبا» با اجرای محمد دلاوری و تهیه‌کنندگی مهدی بهادران، از چهارشنبه، ۲۴ تیرماه ساعت ۲۱ روی آنتن شبکه نسیم می‌رود.

به‌گزارش میراث‌آریا، برنامه «شهر زیبا» با نگاهی متفاوت به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری اصفهان، تلاش دارد روایتی دلنشین از پیشینه، هویت، چهره‌های اثرگذار و جلوه‌های کمتر دیده‌شده این شهر تاریخی ارائه دهد. 

این برنامه به کارگردانی محمدحسن بینا و سردبیری مهدی تمیزی، فضایی گفت‌وگومحور را برای همراهی مخاطبان با موضوعات فرهنگی، هنری و اجتماعی مرتبط با اصفهان فراهم می‌کند. 

«شهر زیبا» تلاش دارد با بهره‌گیری از گفت‌وگوهای صمیمی و روایت‌های جذاب، قرار است تصویری تازه از شهر اصفهان و میراث غنی آن را از قاب شبکه نسیم به مخاطبان معرفی کند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405042401718
حوریه تقدس نژاد
دبیر مهدی ارجمند

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