۲۴ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۷

تماشاخانه استاد جوانمرد رسما بازگشایی می‌شود

تماشاخانه استاد جوانمرد رسما بازگشایی می‌شود

تماشاخانه استاد عباس جوانمردِ خانه تئاتر، فردا پنجشنبه با نمایشی به کارگردانی ژاله صامتی آغاز به کار می‌کند.

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، تماشاخانه جوانمرد، پس از مدت‌ها تلاش، سرانجام فعالیت خود را از پنجشنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ با میزبانی از نمایش «ماهی رها» رسما آغاز به کار می‌کند.

این تماشاخانه یکی از مدرن‌ترین و کامل‌ترین سالن‌های اجرای نمایش در تهران است که از فردا با بروزترین تجهیزات فنی میزبان هنرمندان و هنردوستان خواهد بود.

در ساختار این سالن تلاش شده با احترام به مخاطب، فضایی مناسب برای تماشای آثار نمایشی در نظر گرفته شود.

نمایش «ماهی رها» به کارگردانی ژاله صامتی و با بازی ژاله صامتی و نیاز سنجری نخستین نمایشی است که در این سالن به اجرا درمی‌آید.

این نمایش تا ۱۲ مرداد هر شب (به جز شنبه‌ها) ساعت ۲۰:۳۰ به مدت ۷۰ دقیقه روی صحنه می‌رود.

مخاطبان می‌توانند با تهیه بلیت از سایت تیوال به نشانی tiwall.com/p/mahi7 ، نمایش «ماهی رها» را در تماشاخانه جوانمرد به نشانی خیابان نجات‌الهی، خیابان سمیه، پلاک ۲۶۰ تماشاکنند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405042401722
مریم قربانی‌نیا
دبیر مریم قربانی‌نیا

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