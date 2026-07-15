رقابت بهرام افشاری، امین حیایی، امیر جعفری، سحر دولتشاهی در گیشه سینما

به گزارش خبرنگار میراث آریا، از امروز چهارشنبه ۲۴ تیرماه در حالی سه فیلم جدید راهی اکران شده‌اند که سالن‌های سینما در ماه‌های گذشته هم با تعطیلی و فعالیت نصفه و نیمه مواجه بودند و هم اکران طولانی مدت تعداد محدودی فیلم، گیشه سینما را در چهار ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با رکودی جدی روبرو کرد.

کارشناسان سینما و سینماداران در این مدت تاکید داشتند که برای نجات سینما از این وضعیت باید فیلم‌های مخاطب‌پسند و نیز برخی فیلم‌های توقیفی که می‌توانند در جذب تماشاگر مؤثر باشند، به اکران درآیند. هرچند بجز فیلم‌های توقیفی مثل «قاتل و وحشی» یا «شیشلیک» که تکلیف آن‌ها هنوز مشخص نشده، بسیاری از صاحبان فیلم‌ها به دلیل بی‌ثباتی شرایط و نگرانی از احتمال تعطیلی‌های دوباره سینماها اصلا تمایلی به اکران آثار خود نشان نمی‌دادند، با این حال در آخرین روزهای تیرماه دو فیلم پرمخاطب جشنواره فجر سال قبل روی پرده آمده‌اند تا در کنار فیلمی که گرفتن پروانه نمایش آن هفت سال طول کشیده، به جان گرفتن گیشه کمک کنند.

البته باید یادآوری شود که در ماه‌های اخیر دو فیلم «تهران کنارت» و «آنتیک» توانستند در رونق نسبی گیشه سینماها در شرایط فعلی کشور اثرگذار باشند.

فیلم‌هایی هم که از امروز چهارشنبه ۲۴ تیرماه روی پرده رفته‌اند در ژانر و قصه، متفاوت از دیگری هستند و در کنار کمدی «خواب‌نما» که از چند روز قبل به اکران درآمده ترکیب متنوعی را به اکران اضافه کرده‌اند.

فیلم «استخر» شاید بیش از هر چیز برای مخاطبان سینما از این منظر جذاب باشد که آن را سروش صحت کارگردانی کرده؛ فیلمسازی که «جهان با من برقص» و «صبحانه با زرافه‌ها» مورد توجه قرار گرفت و طرفداران ویژه‌ای را برای صحت در سینما دست‌وپا کرد.

در این فیلم که البته تا حد زیادی متفاوت از آثار قبلی صحت است و حتی برخی آن را براساس زندگی شخصی خودش می‌دانند، امین حیایی، سحر دولتشاهی و سورنا صحت نقش‌های اصلی را ایفا کرده‌اند. علاوه بر آن‌ها علیرضا خمسه، پانته‌آ پناهی‌ها، بیژن بنفشه‌خواه، مجید یوسفی و کاظم سیاحی هم در «استخر» بازی کرده‌اند.

این فیلم در آخرین سانس سینمای رسانه در جشنواره فجر سال قبل رونمایی شد ولی طبق برخی اطلاعات رسیده سکانس پایانی فیلم در اکران عمومی متفاوت از نسخه جشنواره است.

دیگر فیلم جدید سینماها «زنده شور» است که لحظه‌های تلخ و شیرینی را با محوریت شخصیت یک نماینده دادستان روایت می‌کند. نقش این نماینده دادستان را بهرام افشاری بازی می‌کند که برخلاف آثار سال‌های اخیرش در نقش‌ها و فیلم‌های کمدی، نقشی کاملا جدی و متفاوت دارد و برای همین سیمرغ بلورین بهترین نقش اول مرد را از جشنواره فجر دریافت کرد.

در کنار افشاری، مارال فرجاد هم برای بازی در این فیلم سیمرغ بلورین بهترین نقش مکمل زن را گرفت.

شبنم مقدمی، حامد بهداد، امیر جعفری، سارا بهرامی، رویا جاویدنیا، صدف اسپهبدی، علیرضا آرا، محمد ولی‌زادگان، تورج الوند از دیگر چهره‌های فیلم پربازیگر کاظم دانشی هستند.

«زنده شور» بجز سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول مرد و مکمل زن، جایزه بهترین کارگردانی و بهترین موسیقی، جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران جشنواره فجر را هم دریافت کرد.

«لباس شخصی» سومین فیلم جدیدی است که سرانجام پس از هفت سال با گرفتن مجوز اکران به سینماها رسیده است. این فیلم را می‌توان در گونه آثار سیاسی سینما تقسیم‌بندی کرد که چهره‌هایی از حزب توده را در سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی به تصویر درآورده است.

این فیلم نخستین اثر بلند سینمایی امیرعباس ربیعی بوده و او در این سال‌ها دو فیلم «ضد» و «احمد» را هم کارگردانی کرده است.

مهدی نصرتی، کیوان محمودنژاد و توماج دانش‌بهزادی از چهره‌های شناخته شده‌ای هستند که در این فیلم بازی کرده‌اند.

اما بجز این‌ها، فیلم کمدی «خواب‌نما» هم از روز جمعه ۱۹ تیرماه به اکران درآمده که رضا مقصودی آن را کارگردانی کرده و جواد رضویان، بهاره کیان‌افشار، بیژن بنفشه‌خواه، نعمیه نظام‌دوست، کمند امیرسلیمانی و یوسف صیادی از بازیگرانش هستند.

این فیلم‌ها در شرایطی به اکران درآمده‌اند که آخرین آمار فروش سینماها تا ظهر چهارشنبه ۲۴ تیرماه، به ۱۴۸ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان رسیده و یک میلیون و ۲۶۵ هزار نفر هم تماشاگر فیلم‌های امسال بودند.

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