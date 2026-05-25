به گزارش میراث آریا، مراسم یادبود شهدای مدرسه میناب با عنوان «حضور، غیاب» با همکاری خانه سینما، خانه تئاتر و خانه موسیقی از امشب دوشنبه چهارم خردادماه به مدت یک هفته هر شب از ساعت ۱۹:۳۰ در محوطه باز خانه هنرمندان برگزار می‌شود.

اجرای قطعات موسیقی، پرفورمنس، نمایش خیابانی توسط هنرمندان شناخته شده از جمله برنامه‌های است که هر شب در محوطه باز خانه هنرمندان اجرا خواهد شد.

این برنامه با همکاری خانه هنرمندان و شهرداری منطقه ۶ و با حمایت اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران به اجرا در می‌آید.

