به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی اثر، انیمیشن سینمایی «رویاشهر» به کارگردانی محسن عنایتی و تهیه‌کنندگی مصطفی حسن‌آبادی، از تولیدات مرکز انیمیشن سوره، به بخش رقابتی سی‌امین دوره جشنواره بین‌المللی «Cartoons on the Bay» راه یافته که برای کسب جایزه معتبر «Pulcinella Awards» با برترین آثار انیمیشن جهان رقابت خواهد کرد.

این جشنواره که توسط شبکه تلویزیونی Rai و بازوی تجاری آن، Rai Com بنیان‌گذاری شده، از ۲۷ تا ۳۰ می ۲۰۲۶ (۶ تا ۹ خردادماه ۱۴۰۵) در شهر پسکارا در کشور ایتالیا برگزار می‌شود.

جشنواره بین‌المللی «Cartoons on the Bay» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و پیشروترین رویدادهای تخصصی حوزه انیمیشن، ترنس‌مدیا و هنرهای دیجیتال در اروپا شناخته می‌شود و هرساله میزبان تولیدکنندگان، استودیوها و فعالان برجسته صنعت انیمیشن از سراسر جهان است.

حضور انیمیشن «رویاشهر» در این بخش رقابتی، علاوه‌ بر نمایش توانمندی‌های فنی و محتوایی صنعت انیمیشن ایران، فرصتی مهم برای توسعه تعاملات بین‌المللی و ارتباط با تهیه‌کنندگان، پخش‌کنندگان و کمپانی‌های مطرح جهانی فراهم می آورد.

«رویاشهر»، محصول مشترک مرکز انیمیشن سوره، مرکز پویانمایی مهوا، اداره کل فرهنگی شهرداری تهران و استودیو آینده‌نگار است و پخش بین‌المللی این انیمیشن سینمایی بر عهده مرکز بین‌الملل سوره است.

