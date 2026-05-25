پیام تسلیت مدیرعامل بنیاد فارابی برای درگذشت مادر علیرضا تابش

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، در متن پیام تسلیت حامد جعفری مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی به مناسبت درگذشت والده علیرضا تابش آمده است:
جناب آقای علیرضا تابش
درگذشت بانوی مکرمه، سرکار خانم خدیجه خاتمی، موجب تأسف و تأثر شد.
فقدان عزیزی از درون خانواده، بهویژه مادر که محور مرکزی خانواده بوده و عمر خویش را در سایه نجابت، مهر و پیوندهای عمیق خانوادگی سپری کردهاند، اندوهی سنگین و جانکاه برای بازماندگان به همراه دارد و بیتردید، این مصیبت برای فرزندان و بستگان ایشان نیز غمی بزرگ و تأثرانگیز است.
اینجانب، به نمایندگی از خانواده بنیاد سینمایی فارابی که جنابعالی نیز سالیان متمادی مدیریت آن را بر عهده داشتهاید، این مصیبت را به شما و خاندان محترم خاتمی و سایر بازماندگان معزز تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال، برای آن مرحومه رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان، صبر، آرامش و سلامتی مسئلت دارم.
