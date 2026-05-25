۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۱

«شمشیر و اندوه»؛ از حضور در پلتفرم‌های جهانی تا آمادگی برای اکران در ماه محرم

پس از اکران بین‌المللی انیمیشن سینمایی «شمشیر و اندوه» در آمازون و اپل‌تی‌وی و کسب رتبه ۸.۵ در IMDb، زیرساخت‌های فنی برای اکران همزمان این انیمیشن در داخل کشور فراهم شده‌است. این اثر حماسی که روایتی نو از نهضت عاشورا با تکنولوژی «متا-هیومن» است، می‌تواند یکی از گزینه‌های انیمیشنی اکران برای ایام محرم باشد.

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی کارخانه صنایع سرگرمی مهوا؛ در حالی که انیمیشن سینمایی «شمشیر و اندوه» به عنوان یک انیمیشن ایرانی، اکران جهانی خود را در پلتفرم‌های معتبر آمازون و اپل‌تی‌وی آغاز کرده و توانسته است نظر مخاطبان بین‌المللی و منتقدان را جلب کند، حال این اثر آمادگی کامل را برای اکران سراسری در سینماهای کشور را دارد.

«شمشیر و اندوه» با تکیه بر دانش متخصصان ایرانی و استفاده از تکنولوژی «متا-هیومن» در تولید انیمیشن کشور، توانسته است در بازارهای بین‌المللی حضور داشته باشد.

این اثر با نگاهی به اعتلای فرهنگ عاشورایی و با هدف روایتِ تاثیرگذارترین واقعه تاریخ اسلام از زاویه دید یک ایرانی ساخته‌شده‌است. با توجه به فرارسیدن ماه محرم آمادگی کامل وجود دارد تا «شمشیر و اندوه» همزمان با شروع عزاداری‌ها، روی پرده نقره‌ای سینماهای کشور برود.

