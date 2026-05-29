افتتاح کتابخانه تاریخی مصلحیان بوشهر

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، روز گذشته پنجشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۵ کتابخانه تاریخی مصلحیان بوشهر پس از پایان عملیات اجرایی مرمت و با حضور ارسلان زارع استاندار بوشهر، فردین اسلامیراد معاون استاندار، نصرالله ابراهیمی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، حیدر راهب مدیرکل کتابخانههای استان، محمد مظفری فرماندار بوشهر و جمعی از مسئولان استانی به بهرهبرداری رسید.
این پروژه که به همت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر اجرا و توسط ادارهکل کتابخانههای استان بهرهبرداری میشود، با اعتباری بالغ بر ۲۲۰ میلیارد ریال به سرانجام رسیده است.
بنای تاریخی مصلحیان با مساحت ۵۰۰ مترمربع، از جمله آثار ارزشمند تاریخی بندر بوشهر متعلق به دوره قاجار است که در فهرست آثار ملی کشور نیز به ثبت رسیده است.
