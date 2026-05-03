به گزارش خبرنگار میراث آریا، سردارمنتظرالمهدی سخنگوی فراجا در این خصوص گفت: دبیرستان‌های پلیس، از بین دانش‌آموزان مستعد پسر، با توجه به شرایط عمومی و اختصاصی، برای ورود به مقطع دوم متوسطه در رشته‌های نظری (علوم تجربی، ریاضی‌فیزیک و علوم انسانی) ثبت نام می‌کند. در مرحله نخست، جذب در استانهای تهران، البرز و قم بوده و در ادامه، فرایند پذیرش در کل کشور نیز انجام خواهد شد.

سخنگوی فراجا افزود: این فرصت بی‌نظیر امکانات آموزشی و رفاهی مناسبی را فراهم آورده و آینده شغلی روشنی را برای جوانان رقم می‌زند.

