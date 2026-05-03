۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۶

آغاز پویش ملی «بابا خون داد» برای نهادینه‌سازی فرهنگ اهدای خون در کودکان

مدیرکل روابط عمومی سازمان انتقال خون ایران، از آغاز پویش ملی «بابا خون داد» خبر داد و گفت: این پویش، هم‌زمان با روز معلم، با هدف ترویج فرهنگ اهدای خون و آشنایی کودکان با اهمیت این عمل خیرخواهانه، کلید خورده است. 

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمد شاهزاده صفوی مدیرکل روابط عمومی سازمان انتقال خون ایران از آغاز پویش ملی «بابا خون داد» خبر داد و هدف از این طرح را ترویج و فرهنگ‌سازی اهدای خون در میان نسل جدید عنوان کرد. 

او افزود: این پویش هم‌زمان با روز معلم، با تمرکز بر آشنایی کودکان با اهمیت و مسئولیت‌پذیری انسانی درباره اهدای خون راه‌اندازی شده است. 

شاهزاده صفوی با اشاره به اینکه این پویش از خاطرات مشترک دوران کودکی و جملاتی مانند «بابا نان داد» و «بابا آب داد» الهام گرفته است، تصریح کرد: عبارت «بابا خون داد» در واقع بازخوانی یک خاطره زیباست که حالا با نگاهی به مسئولیت‌های انسانی و اجتماعی، پیام مهمی را به نسل آینده منتقل می‌کند. 

 مدیر روابط عمومی سازمان انتقال خون ایران هدف از اجرای این طرح را تحول در نگرش نسل‌های آینده نسبت به اهدای خون و آموزش این ارزش در سنین پایین دانست و تصریح کرد: ما تلاش داریم این فرهنگ در میان کودکان نهادینه شود و آن‌ها در آینده با آگاهی و مسئولیت‌پذیری بیشتری نسبت به اهدای خون رفتار کنند. 

صفوی در ادامه گفت: این پویش فرصت مناسبی است تا یاد و خاطره معلمان را با ارزش‌های انسانی همچون اهدای خون پیوند دهیم و زمینه‌های لازم برای ارتباط میان خانواده‌ها، مدارس و دانش‌آموزان فراهم شود. 

او در پایان بر اهمیت آموزش و ترویج این سنت حسنه در سن کودکی تأکید و خاطرنشان کرد: سازمان انتقال خون در تلاش است تا این رفتار خیرخواهانه به بخش دائمی فرهنگی در زندگی جامعه تبدیل شود.

کد خبر 1405021300820
حوریه تقدس نژاد
دبیر مرضیه امیری

