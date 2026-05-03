به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمد شاهزاده صفوی مدیرکل روابط عمومی سازمان انتقال خون ایران از آغاز پویش ملی «بابا خون داد» خبر داد و هدف از این طرح را ترویج و فرهنگسازی اهدای خون در میان نسل جدید عنوان کرد.
او افزود: این پویش همزمان با روز معلم، با تمرکز بر آشنایی کودکان با اهمیت و مسئولیتپذیری انسانی درباره اهدای خون راهاندازی شده است.
شاهزاده صفوی با اشاره به اینکه این پویش از خاطرات مشترک دوران کودکی و جملاتی مانند «بابا نان داد» و «بابا آب داد» الهام گرفته است، تصریح کرد: عبارت «بابا خون داد» در واقع بازخوانی یک خاطره زیباست که حالا با نگاهی به مسئولیتهای انسانی و اجتماعی، پیام مهمی را به نسل آینده منتقل میکند.
مدیر روابط عمومی سازمان انتقال خون ایران هدف از اجرای این طرح را تحول در نگرش نسلهای آینده نسبت به اهدای خون و آموزش این ارزش در سنین پایین دانست و تصریح کرد: ما تلاش داریم این فرهنگ در میان کودکان نهادینه شود و آنها در آینده با آگاهی و مسئولیتپذیری بیشتری نسبت به اهدای خون رفتار کنند.
صفوی در ادامه گفت: این پویش فرصت مناسبی است تا یاد و خاطره معلمان را با ارزشهای انسانی همچون اهدای خون پیوند دهیم و زمینههای لازم برای ارتباط میان خانوادهها، مدارس و دانشآموزان فراهم شود.
او در پایان بر اهمیت آموزش و ترویج این سنت حسنه در سن کودکی تأکید و خاطرنشان کرد: سازمان انتقال خون در تلاش است تا این رفتار خیرخواهانه به بخش دائمی فرهنگی در زندگی جامعه تبدیل شود.
انتهای پیام/
نظر شما