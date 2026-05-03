اطلاعیه رسمی انجمن صنفی مدیران تهیه و پشتیبانی تولید سینمای ایران/ اعلام راهبرد تعیین نرخ دستمزد سال ۱۴۰۵

به گزارش میراث آریا، در متن اطلاعیه رسمی انجمن صنفی مدیران تهیه و پشتیبانی تولید سینمای ایران (مدیران و دستیاران تدارکات) که به منظور اعلام راهبرد تعیین نرخ دستمزد سال ۱۴۰۵ منتشر شده، آمده است:

«به اطلاع تمامی همکاران گرامی می‌رساند، در جلسه مورخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ با حضور اعضای هیئت‌مدیره و بازرس انجمن، با توجه به شرایط حساس و متغیر کنونی کشور، کاهش نرخ تولیدات سینمایی و پیش‌بینی چالش‌های اقتصادی آتی، تصمیم بر آن شد که برای جلوگیری از ایجاد بحران در فرآیند تولید، امسال نرخ‌نامه ثابت و معین صادر نشود.

لذا به منظور رفع بلاتکلیفی و پاسخگویی به درخواست‌های مکرر همکاران، هیئت‌مدیره با تحلیل شرایط موجود، افزایش دستمزد بین ۲۵ تا ۴۰ درصد را نسبت به سال گذشته پیشنهاد و پیش‌بینی می‌کند.

شایان ذکر است، همانند سال‌های گذشته، تعیین نرخ نهایی دستمزد بر عهده توافق طرفین (همکار/تهیه‌کننده یا مدیر تولید) خواهد بود.

این توافق باید با لحاظ کردن معیارهای زیر صورت پذیرد:

۱. سمت رسمی و تخصص

۲. سابقه و تجربه کاری

۳. حجم فعالیت

۴. میزان رضایت‌مندی از همکاری‌های پیشین

امیدواریم با بهبود شرایط اقتصادی و رونق مجدد چرخه تولید و اکران، این دوره گذار به زودی به پایان رسیده و ثبات و رفاه همیشگی برای تمامی فعالان این صنف فراهم شود.

با احترام

هیئت‌مدیره انجمن صنفی مدیران تهیه و پشتیبانی تولید سینما

(مدیران و دستیاران تدارکات سینما)»

انتهای پیام/