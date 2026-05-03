به گزارش خبرنگار میراثآریا، کارگاه آموزشی «مردمنگاری هنر» با همکاری انجمن انسانشناسی ایران بهصورت حضوری و برخط برگزار میشود.
این کارگاه با تدریس طیبه عزتاللهینژاد، عضو هیئتعلمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، روز سهشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ از ساعت ۹ تا ۱۳ برگزار خواهد شد.
در این کارگاه، سرفصلهایی از جمله اصول و مراحل مردمنگاری هنر، انواع میدان، شیوههای گردآوری دادهها، زمینهسازی قومنگاری، رویکرد شخصی در مردمنگاری هنر و روشهای مردمنگاری هنر در دوران معاصر مورد بررسی قرار میگیرد.
علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، مشخصات خود شامل نام و نام خانوادگی، کد ملی، تحصیلات و شماره همراه را از طریق پیامرسان «بله» به نشانی @admin_ricac ارسال کنند.
شماره تماس ۰۲۱۸۸۹۱۹۱۷۶ نیز برای کسب اطلاعات بیشتر اعلام شده است.
