به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کارگاه آموزشی «مردم‌نگاری هنر» با همکاری انجمن انسان‌شناسی ایران به‌صورت حضوری و برخط برگزار می‌شود.

این کارگاه با تدریس طیبه عزت‌اللهی‌نژاد، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، روز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ از ساعت ۹ تا ۱۳ برگزار خواهد شد.

در این کارگاه، سرفصل‌هایی از جمله اصول و مراحل مردم‌نگاری هنر، انواع میدان، شیوه‌های گردآوری داده‌ها، زمینه‌سازی قوم‌نگاری، رویکرد شخصی در مردم‌نگاری هنر و روش‌های مردم‌نگاری هنر در دوران معاصر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام تا ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، مشخصات خود شامل نام و نام خانوادگی، کد ملی، تحصیلات و شماره همراه را از طریق پیام‌رسان «بله» به نشانی @admin_ricac ارسال کنند.

شماره تماس ۰۲۱۸۸۹۱۹۱۷۶ نیز برای کسب اطلاعات بیشتر اعلام شده است.

