علیرضا حمامی، عضو هیات مدیره انجمن حرفهای اقامتگاههای بومگردی خراسان جنوبی در یادداشتی نوشت: ۳۱ اردیبهشتماه، فراتر از یک تاریخ در تقویم، روزِ بازگشت به خویشتن است. در دنیای امروز، گردشگری دیگر تنها در رسیدن به مقصد خلاصه نمیشود؛ گردشگری یعنی لمسِ نابِ زندگی و اقامتگاههای بومگردی دقیقترین روایتگران این لمسِ بیواسطهاند. در این خانهها، دیوارها به زبان تاریخ سخن میگویند، سفرهها طعم دستپخت مادربزرگ را میدهند و هر لبخند، فصلی از فرهنگ کهن این سرزمین را بازخوانی میکند.
بومگردی، آینهای صیقلخورده است که هویت ایران را از لایههای گویش، موسیقی، معماری و سبک زندگی به نمایش میگذارد. اینجا سفر یک جابهجایی فیزیکی نیست، بلکه تجربهای عمیق از «بودن و فهمیدن» است. نشستن در حیاطی کاهگلی و نوشیدن چای در سکوت کویر یا خنکای کوهستان، جادویی از جنس اصالت است که هیچ هتل لوکسی قادر به بازآفرینی آن نیست.
هنوز خاطره شیرین آبان ۱۴۰۳ در شهرستان فردوس در ذهنها نفس میکشد؛ «چهارمین رویداد آموزشی-تجربی بومگردیها» که با حضور رنگینکمانی از ۴۰۰ نقطه ایران برگزار شد.
آن روزها فردوس نه یک شهر، که نقطه اتصال دلهایی بود که برای آینده این سرزمین میتپید. آنجا لهجهها به هم پیوند خوردند و ایران، یکدلتر از همیشه معنا شد. آن رویداد فقط یک برنامه نبود؛ یک حس مشترک از تعلق و ریشه بود.
۳۱ اردیبهشت، روز هویت و اصالت، بر تمامی میراثداران فرهنگ گرامی باد.
انتهای پیام/
نظر شما