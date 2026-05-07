به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست هم‌اندیشی معاونت اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با فعالان گردشگری و صنایع‌دستی امروز ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ با حضور سید احسان عسکری معاون اقتصادی استاندار، سید مجتبی امیرحسینی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، مدیرکل تأمین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد و جمعی دیگر از مسئولان استانی، فعالان و سرمایه‌گذاران گردشگری و صنایع‌دستی در یاسوج برگزار شد.

این نشست با هدف بررسی چالش‌ها و رسیدگی به آسیب‌های واردشده از جنگ رمضان بر زیرمجموعه‌های مرتبط با گردشگری و صنایع‌دستی تشکیل شد.

در این جلسه، فعالان این حوزه‌ها با تشریح مشکلات موجود، کاهش گردشگران، آسیب به زیرساخت‌ها، افت تولید صنایع‌دستی و مشکلات نقدینگی را مهم‌ترین چالش‌های این روزهای خود عنوان کردند و خواستار حمایت‌های فوری و تسهیل‌گری اداری شدند.

سید مجتبی امیرحسینی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد، در این نشست با اشاره به شرایط موجود گفت: بخشی از فعالان گردشگری و صنایع‌دستی استان در ماه‌های اخیر متحمل خسارات جدی شده‌اند و لازم است بسته‌های حمایتی متناسب با نوع و میزان این آسیب‌ها تدوین شود.

او اظهار کرد: احیای دوباره ظرفیت‌های گردشگری و تقویت زنجیره تولید و فروش صنایع‌دستی نیازمند همکاری نزدیک‌تر دستگاه‌های اجرایی و همراهی بخش خصوصی است و ما این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم.

سید احسان عسکری معاون اقتصادی استاندار نیز با تأکید بر ارزش اقتصادی و فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی گفت: حفظ پویایی این بخش‌ها یکی از اولویت‌های اصلی ماست و تلاش داریم با همکاری همه دستگاه‌ها، راهکارهای عملیاتی برای جبران خسارات و بازگشت رونق به این حوزه ارائه کنیم.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان نیز در این نشست گزارشی از اقدامات این نهاد ارائه داد و آمادگی تأمین اجتماعی را برای همکاری و ارائه حمایت‌های لازم اعلام کرد.

این نشست با جمع‌بندی پیشنهادها و تعیین کارگروهی ویژه برای پیگیری مصوبات پایان یافت.

