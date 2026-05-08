محمد جوروند در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به نامزدی روستای پامنار در فهرست روستاهای جهانی گردشگری گفت: این روستا با برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی، صنایع‌دستی شاخص و فرهنگ بومی پویا می‌تواند به یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور تبدیل شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان با قدردانی از پیگیری‌های فعالان حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اظهار کرد: روستای پامنار و پیرامون آن علاوه بر برخورداری از جلوه‌های تاریخی و طبیعی همچون دریاچه سد، کوه، دشت، قلعه، چشم‌اندازهای طبیعی، به دلیل قرار گرفتن در شمال استان خوزستان از آب‌وهوای معتدل نیز برخوردار است. همچنین وجود گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش از جمله جغد ماهی‌خوار و بز کوهی، این منطقه را به یکی از نقاط خاص طبیعی در استان تبدیل کرده است.

او با تأکید بر اینکه پامنار یکی از مراکز مهم کپوبافی در کشور به شمار می‌رود، افزود: مردم این روستا صنعتگرانی ماهر و چیره‌دست هستند که در تولید و حتی صادرات کپو سابقه‌ای طولانی دارند. شور و نشاط اجتماعی مردم، مهارت در هنرهای سنتی و وجود غذاها و نان‌های محلی متنوع نیز از دیگر ویژگی‌هایی است که به زیبایی و جذابیت فرهنگی این روستا افزوده است.

جوروند درباره روند ثبت جهانی این روستا گفت: پرونده پامنار با حمایت معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی و همکاری مدیران شهرستان دزفول و دهیاری روستا در حال تکمیل است و کارشناسان اداره‌کل به‌طور مستمر در حال پیگیری و تقویت این پرونده برای دریافت عنوان روستای جهانی هستند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان همچنین از بازدید و همراهی مسئولان وزارتخانه در این روند قدردانی کرد و افزود: حضور مصطفی فاطمی مدیرکل توسعه گردشگری داخلی و راهنمایی‌های محسنی‌بندپی معاون گردشگری کشور در روند بررسی و تکمیل پرونده بسیار ارزشمند بوده است. همچنین از تبار قریب، معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی خوزستان و آذردخت نوذری کارشناس گردشگری و مسئول پرونده روستای پامنار برای ثبت در فهرست روستاهای جهانی گردشگری و سایر همکاران قدردانی می‌کنم.

او با اشاره به پیامدهای ثبت جهانی پامنار اظهار کرد: بدون تردید ثبت جهانی این روستا در کنار ظرفیت ملی کپوبافی دزفول نه تنها شمال خوزستان بلکه کل استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. افزایش حضور گردشگران، فراهم شدن زمینه‌های گسترده‌تر برای صادرات کپو و شکل‌گیری بازارهای جدید تجاری از مهم‌ترین اتفاقاتی است که پس از ثبت جهانی می‌تواند رخ دهد.

جوروند درباره اقدامات انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری در این روستا گفت: فعالیت‌های مناسبی از سوی اداره راهداری دزفول و دهیاری روستای پامنار انجام شده یا در حال انجام است؛ از جمله بهبود و تسطیح راه‌های دسترسی، ایجاد نمادهایی از پرندگان کمیاب منطقه و نقاشی سردر خانه‌ها. همچنین حضور جدی مردم روستا در رفع مشکلات زیرساختی نقش مهمی در تقویت شرایط گردشگری این منطقه داشته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان ادامه داد: علاوه بر صدور مجوز برای ایجاد اقامتگاه‌ها و فضاهای مناسب اقامتی، راه‌اندازی قایق‌های گردشگری برای بازدید از دریاچه دز نیز در دستور کار قرار دارد و فعالیت‌های مردم در حوزه‌های مختلف گردشگری می‌تواند پامنار را بیش از گذشته به یک روستای هدف گردشگری تبدیل کند.

او درباره حضور سرمایه‌گذاران نیز گفت: به‌طور مستمر پیشنهادهای مختلفی از سوی سرمایه‌گذاران برای توسعه گردشگری در این روستا مطرح می‌شود و اطمینان دارم پامنار می‌تواند پرچمدار تحولی شگرف در گردشگری کشور باشد.

جوروند نقش مردم محلی را در توسعه گردشگری این روستا بسیار مهم دانست و افزود: مردم روستا همواره در کنار مسئولان و گردشگران حضور داشته‌اند و زمینه مناسبی برای استقبال از گردشگران فراهم کرده‌اند. در این منطقه عشایر غیور بختیاری نیز بدون هیچ چشمداشتی طی سال‌های گذشته میزبانان ارزشمندی برای گردشگران بوده‌اند و این روحیه مهمان‌نوازی همچنان ادامه دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان درباره آموزش جامعه محلی گفت: در این مدت استادان مختلف حوزه گردشگری به طور مستمر در روستا حضور یافته‌اند و با هماهنگی معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان، آموزش‌های لازم به جامعه محلی ارائه شده است.

او با تأکید بر ضرورت حفظ محیط‌زیست و بافت روستا بیان کرد: با برگزاری جلسات و بازدیدهای مختلف و با همکاری دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط تلاش شده وضعیت فعلی بافت روستا و دریاچه دز حفظ شود و همکاری مردم روستا در این زمینه بسیار قابل تقدیر است.

جوروند افزود: توسعه گردشگری زمانی موفق خواهد بود که همراه با حفظ اصالت‌های فرهنگی و سنتی باشد. اگر گردشگری مزاحم هنرها و سنت‌های تاریخی روستاها نشود، نه تنها تهدید نیست بلکه می‌تواند حافظ هویت بومی باشد. بهره‌گیری از نمادها، حفظ سنت‌ها و تکیه بر ظرفیت‌های فرهنگی هیچ تناقضی با توسعه گردشگری ندارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان درباره پیامدهای اقتصادی ثبت جهانی این روستا نیز گفت: تحقق این هدف بدون تردید موجب رونق بازارهای اقتصادی منطقه خواهد شد و هنرهای سنتی روستا نیز به عنوان هنرهایی جهانی معرفی می‌شوند. همچنین حضور گردشگران داخلی و خارجی از دیگر اتفاقات مهمی است که در این روستا رقم خواهد خورد.

او با اشاره به برنامه‌های بلندمدت اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان گفت: توسعه گردشگری پایدار، تقویت هنر کپوبافی، آموزش‌های مستمر، معرفی گسترده‌تر روستا و حفظ و پاسداشت هنرها و هویت بومی از مهم‌ترین برنامه‌های ما برای آینده پامنار است.

جوروند همچنین از گردشگران داخلی و خارجی دعوت کرد با سفر به این روستا از طبیعت و فرهنگ بومی آن بهره‌مند شوند و گفت: پامنار با برخورداری از طبیعت زیبا، گونه‌های حیات‌وحش، امنیت و آرامش و مهمان‌نوازی مردم می‌تواند مقصدی دلنشین برای گردشگران باشد و از همه علاقه‌مندان دعوت می‌کنم چند روزی را با آرامش در این روستا سپری کنند.

