هادی علی بخش‌زاده دهیار روستای هدف گردشگری پامنار در شهرستان دزفول که روستای او به عنوان یکی از روستاهای نامزد ثبت جهانی گردشگری معرفی شده است در گفت‌وگو با میراث آریا از برگزاری تور تخصصی پرنده‌نگری و چندین دوره آموزشی مرتبط با تکمیل پرونده ثبت جهانی این روستا خبر داد و گفت: پس از چند ماه وقفه، روند آماده‌سازی پامنار برای قرار گرفتن در فهرست روستاهای جهانی گردشگری با همکاری نهادهای مختلف از سر گرفته شده است.

هادی بخش‌زاده اظهار کرد: در روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت گروهی از پرنده‌نگرها و دوستداران محیط‌زیست از سراسر استان به روستای گردشگری پامنار در دزفول آمدند. هدف اصلی این تور، مشاهده و ثبت گونه‌های شاخص منطقه و بررسی ظرفیت‌های پامنار برای پرنده‌نگری بود.

او افزود: طی این حضور، جغد ماهی‌خوار ـ‌گونه کمیابی که نقش مهمی در سلامت اکوسیستم داردـ در کنار بز کوهی در منطقه مشاهده و ثبت شد. این پرنده با شکار ماهی‌ در دریاچه دز به بهبود زنجیره زیستی کمک می‌کند و مشاهده آن نشان‌دهنده سلامت اکوسیستم طبیعی پامنار است.

دهیار پامنار توضیح داد: افزون بر جغد ماهی‌خوار، گونه‌های دیگری همچون دلیجه، باکلان، چوبپا، عقاب دوبرادران، عقاب ماهی‌خوار و همچنین شغال و بز نیز در این گشت پرنده‌نگری مشاهده شد که نشان‌دهنده تنوع زیستی ویژه منطقه است.

به گفته او، دسترسی آسان، امکان مشاهده چندین گونه ارزشمند در مدت کوتاه و وجود اقامتگاه‌های مناسب، پامنار را به یکی از بهترین مناطق خوزستان برای پرنده‌نگری تبدیل کرده است.

بخش‌زاده ادامه داد: پرنده‌نگری علاوه بر معرفی ظرفیت‌های طبیعی، به حفاظت از حیات‌وحش نیز کمک می‌کند زیرا باعث افزایش آگاهی عمومی و حساسیت مردم نسبت به تنوع زیستی می‌شود. حضور پرنده‌نگرها به ما کمک می‌کند گونه‌ها بهتر شناسایی شده و ارزش‌های طبیعی روستا بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

دهیار پامنار با اشاره به برنامه‌های آموزشی اخیر گفت: طی هماهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان، اداره میراث‌فرهنگی دزفول، هلال‌احمر، محیط‌زیست و فرمانداری، چندین دوره آموزشی برگزار شد. نخستین دوره شامل آموزش کمک‌های اولیه توسط هلال‌احمر بود که با استقبال اهالی روبه‌رو شد. طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، قرار است هر ماه یک دوره آموزش کمک‌های اولیه و غریق‌نجات ویژه قایق‌داران دریاچه برگزار شود.

او افزود: دومین جلسه آموزشی با موضوع مدیریت پسماند و تفکیک زباله با همکاری اداره محیط‌زیست دزفول برگزار شد تا حساسیت موضوع زباله برای اهالی، به‌ویژه بانوان روستا، تشریح شود. بر اساس وعده رئیس اداره محیط‌زیست، سطل‌های تفکیک زباله نیز برای روستا تهیه خواهد شد.

به گفته دهیار پامنار، سومین دوره آموزشی با موضوع «گردشگری دسترس‌پذیر» و با حضور آموزشگر علی خرازی برگزار شد؛ دوره‌ای که هدف آن آموزش مقدمات لازم برای فراهم‌سازی گردشگری برای تمام اقشار، از جمله افراد دارای معلولیت و نابینایان بود.

بخش‌زاده افزود: پس از ثبت رکورد مشاهده جغد ماهی‌خوار و بز کوهی، یک دوره آموزشی ویژه برای قایق‌داران درباره نحوه صحیح برخورد با این گونه ارزشمند برگزار شد تا گردشگری با کمترین تهدید برای حیات‌وحش انجام شود.

او با قدردانی از دستگاه‌های همراه در تکمیل پرونده ثبت جهانی گفت: از زحمات همه عزیزانی که ما را یاری می‌کنند، به‌ویژه آذردخت نوذری که به‌صورت تمام‌وقت در این فرآیند تلاش می‌کنند، سپاسگزارم. همچنین از مسئولان شهرستان دزفول درخواست داریم اهمیت این موضوع را جدی گرفته و در مسیر ثبت جهانی پامنار همراه ما باشند.

دهیار پامنار تأکید کرد: مجموعه این فعالیت‌ها، از توسعه گردشگری پایدار گرفته تا حفاظت از محیط‌زیست و ارتقای دانش جامعه محلی، بخشی از روند آماده‌سازی پامنار برای ثبت جهانی است؛ هدفی که به گفته او، با همکاری مردم و نهادهای مسئول در دست پیگیری است.

انتهای پیام/