سیروس رشنو پرنده‌نگر و عکاس حیات‌وحش در گفت‌وگو با میراث‌آریا با اشاره به برگزاری برنامه پرنده‌نگری در روستای گردشگری پامنار گفت: این منطقه با ویژگی‌های طبیعی منحصربه‌فرد، تنوع بالای گونه‌های جانوری و چشم‌انداز دریاچه دز، یکی از مناسب‌ترین مناطق خوزستان برای توسعه گردشگری طبیعت‌محور و پرنده‌نگری است.

رشنو اظهار کرد: با جمعی از پرنده‌نگرها، راهنمایان طبیعت‌گردی و کارشناسان محیط‌زیست از روستای زیبا و گردشگری پامنار در منطقه شهیون دزفول بازدید کردیم. هدف اصلی از این حضور، معرفی ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی پامنار در حوزه گردشگری، صنایع‌دستی و شناسایی گونه‌های خاص پرندگان بود.

پرنده‌نگر و عکاس حیات‌وحش افزود: در این برنامه، گونه شاخص جغد ماهی‌خوار که از ارزشمندترین پرندگان ایران به شمار می‌رود، به‌همراه پرندگان دیگری از جمله چلچله، چوب‌پا و سارگپه مشاهده شد. علاوه بر این، گونه‌های جانوری کل و بز نیز در ارتفاعات اطراف روستا رویت شدند که نشان از پویایی محیط زیستی این منطقه دارد.

او با تأکید بر اهمیت مشاهده جغد ماهی‌خوار گفت: این پرنده گونه‌ای خاص و با اهمیت است که در صورت تأمین امنیت و منابع غذایی مناسب، به‌طور دائم در منطقه حضور خواهد داشت و زادآوری می‌کند؛ موضوعی که نشانه‌ای روشن از سلامت و حفاظت کافی در اکوسیستم پامنار است.

رشنو اضافه کرد: موقعیت جغرافیایی پامنار، مشرف بودن به دریاچه سد دز و قرار گرفتن در محدوده‌ای حفاظت‌شده، باعث جذابیت خاصی برای پرنده‌نگرها شده است و زمینه ثبت مشاهدات ارزشمند از گونه‌های کمیاب را فراهم می‌کند.

این عکاس حیات‌وحش درباره نقش پرنده‌نگری در حفاظت از طبیعت بیان کرد: پرنده‌نگری علاوه بر ثبت و معرفی گونه‌های مختلف، نوعی فعالیت آموزشی و فرهنگی محسوب می‌شود که موجب افزایش آگاهی جوامع محلی درباره اهمیت حفظ تنوع زیستی می‌گردد. این فرایند به مرور موجب می‌شود اهالی روستا خود را در حفظ داشته‌های طبیعی و حیات‌وحش منطقه سهیم بدانند.

او درباره ابزارهای مورد استفاده در این فعالیت نیز توضیح داد: برای رصد پرندگان از دوربین‌های دوچشمی برای مشاهده گونه‌ها از فواصل دور، کتاب‌های راهنمای میدانی پرندگان برای شناسایی دقیق‌تر و همچنین دوربین‌های عکاسی حرفه‌ای با قدرت بزرگنمایی بالا برای ثبت تصاویر باکیفیت‌تر استفاده می‌شود.

رشنو افزود: بدون شک، حضور پرنده‌نگرها با تجربه و دانش تخصصی، نقش مؤثری در شناسایی و معرفی بیشتر گونه‌های پرندگان و جانوران هر منطقه دارد و می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در اختیار دانشگاه‌ها، نهادهای محیط‌زیستی و برنامه‌ریزان توسعه گردشگری قرار دهد.

این پرنده‌نگر و عکاس حیات‌وحش با اشاره به بازدید خود از پامنار در ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ گفت: افتخار داشتم همراه با گروهی از پرنده‌نگرها، کارشناسان میراث‌فرهنگی، محیط‌زیست و راهنمایان طبیعت‌گردی به این روستا سفر کنم. خوشبختانه موفق به مشاهده جغد ماهی‌خوار و گونه‌های کل و بز شدیم.

او افزود: در این سفر رونق و امید به صنعت گردشگری در روستا کاملاً محسوس بود؛ تحرک و پویایی اهالی برای استفاده از ظرفیت‌های گردشگری و جذب توریست ملموس بود و نشان می‌داد پامنار در مسیر توسعه پایدار و معرفی جهانی قرار دارد.

رشنو در پایان گفت: پامنار با ترکیب طبیعت بکر، دریاچه زیبا، مردمی مهمان‌نواز و اکوسیستم سالم، یکی از سرمایه‌های طبیعی خوزستان است و شایستگی آن را دارد که به عنوان مقصد جهانی پرنده‌نگری و گردشگری پایدار شناخته شود.

