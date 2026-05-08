۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۱

مسئول پرونده ثبت جهانی روستای مصر:

عطر سیر در دل کویر؛ جشنواره‌ای برای معرفی ظرفیت‌های روستای مصر

جشنواره سیر روستای گردشگری مصر با حضور اهالی روستا، کشاورزان منطقه، گردشگران و جمعی از مسئولان محلی و استانی برگزار شد و فضایی آکنده از همدلی، نشاط و تلاش جمعی را در دل کویر رقم زد.

مهدیه لطفی، مسئول پرونده ثبت جهانی روستای مصر، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا از برگزاری جشنواره برداشت سیر در این روستا خبر داد و گفت: روستای مصر در شهرستان خور و بیابانک روز ۱۷ اردیبهشت‌ماه میزبان جشنواره‌ای سنتی و پرشور به مناسبت آغاز فصل برداشت سیر بود؛ آیینی که هم‌زمان با پیگیری روند ثبت جهانی این روستای بیابانی، جلوه‌ای از ظرفیت‌های کشاورزی و فرهنگی منطقه را به نمایش گذاشت.

به گفته لطفی، این جشنواره با حضور اهالی روستا، کشاورزان منطقه، گردشگران و جمعی از مسئولان محلی و استانی برگزار شد و فضایی آکنده از همدلی، نشاط و تلاش جمعی را در دل کویر رقم زد. شرکت‌کنندگان علاوه بر برداشت سیر از مزارع، در برنامه‌های متنوع شامل اجرای آیین‌های سنتی، موسیقی محلی و عرضه محصولات بومی مشارکت کردند.

مسئول پرونده ثبت جهانی روستای مصر با اشاره به اینکه یکی از اهداف این جشنواره معرفی ظرفیت‌های کشاورزی روستا و تقویت برند «سیر مصر» است، اظهار کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی نقش مهمی در معرفی توانمندی‌های منطقه، ترویج محصولات ارگانیک و حمایت از اقتصاد محلی دارد و می‌تواند مسیر ثبت جهانی روستا را تقویت کند.

لطفی افزود: در پایان این مراسم، از کشاورزان و فعالان نمونه بخش کشاورزی با اهدای لوح سپاس و هدایا تقدیر شد و میهمانان نیز از نمایشگاه محصولات محلی، سوغات و غذاهای سنتی بازدید کردند.

مجتبی گهستونی
دبیر مریم قربانی‌نیا

