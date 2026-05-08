مهدیه لطفی، مسئول پرونده ثبت جهانی روستای مصر، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا از برگزاری جشنواره برداشت سیر در این روستا خبر داد و گفت: روستای مصر در شهرستان خور و بیابانک روز ۱۷ اردیبهشت‌ماه میزبان جشنواره‌ای سنتی و پرشور به مناسبت آغاز فصل برداشت سیر بود؛ آیینی که هم‌زمان با پیگیری روند ثبت جهانی این روستای بیابانی، جلوه‌ای از ظرفیت‌های کشاورزی و فرهنگی منطقه را به نمایش گذاشت.

به گفته لطفی، این جشنواره با حضور اهالی روستا، کشاورزان منطقه، گردشگران و جمعی از مسئولان محلی و استانی برگزار شد و فضایی آکنده از همدلی، نشاط و تلاش جمعی را در دل کویر رقم زد. شرکت‌کنندگان علاوه بر برداشت سیر از مزارع، در برنامه‌های متنوع شامل اجرای آیین‌های سنتی، موسیقی محلی و عرضه محصولات بومی مشارکت کردند.

مسئول پرونده ثبت جهانی روستای مصر با اشاره به اینکه یکی از اهداف این جشنواره معرفی ظرفیت‌های کشاورزی روستا و تقویت برند «سیر مصر» است، اظهار کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی نقش مهمی در معرفی توانمندی‌های منطقه، ترویج محصولات ارگانیک و حمایت از اقتصاد محلی دارد و می‌تواند مسیر ثبت جهانی روستا را تقویت کند.

لطفی افزود: در پایان این مراسم، از کشاورزان و فعالان نمونه بخش کشاورزی با اهدای لوح سپاس و هدایا تقدیر شد و میهمانان نیز از نمایشگاه محصولات محلی، سوغات و غذاهای سنتی بازدید کردند.

انتهای پیام/