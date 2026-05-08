نوید هرمزی عکاس حیات‌وحش و پرنده‌نگر در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا از جزئیات حضور گروهی از پرنده‌نگران در روستای پامنار واقع در منطقه شهیون دزفول خبر داد و این برنامه را یکی از تجربه‌های موفق رصد پرندگان در شمال خوزستان دانست.

به گفته هرمزی، هدف اصلی گروه از حضور در این منطقه مشاهده گونه خاص و نسبتاً کمیاب «جغد ماهی‌خوار» بود؛ پرنده‌ای ارزشمند که حضور آن نشانه‌ای از سلامت اکوسیستم و وجود تنوع زیستی در یک زیستگاه محسوب می‌شود.

او افزود: در این برنامه، علاوه بر جغد ماهی‌خوار، گونه‌های دیگری همچون جغد کوچک، دلیجه، چلچله دمگاه سفید، قمری خانگی، یا کریم و چکچک سیاه‌شکم‌سفید نیز مشاهده شده است.

هرمزی همچنین از مشاهده کل و بزهای کوهی در نواحی صخره‌ای منطقه «چهل‌پا» و حاشیه دریاچه سد دز خبر داد و گفت: جمعیت این حیوانات به‌دلیل تلاش‌های یگان حفاظت محیط‌زیست در وضعیت خوبی قرار دارد.

به گفته او، وجود گونه‌های جذاب و خاص مانند عقاب ماهی‌گیر و به‌ویژه جغد ماهی‌خوار، یکی از دلایل اصلی علاقه پرنده‌نگران به این منطقه است. وجود زیرساخت‌های مناسب اقامتی، امکانات رفاهی و حضور راهنمایان محلی آشنا با محیط نیز به جذابیت پامنار برای طبیعت‌گردان می‌افزاید.

این عکاس حیات‌وحش معتقد است حضور پرنده‌نگرها باعث افزایش آگاهی جوامع محلی درباره ارزش زیستی محیط اطرافشان می‌شود و می‌تواند دولت‌ها را به سرمایه‌گذاری جدی‌تر در پروژه‌های حفاظتی ترغیب کند.

او ابزارهای معمول این فعالیت را شامل دوربین دوچشمی، دوربین‌های عکاسی سوپرزوم یا لنزهای با قدرت بزرگ‌نمایی بالا، دفترچه یادداشت، لباس استتاری و امکان ثبت مشاهدات در سایت‌های داخلی و خارجی عنوان کرد.

به گفته هرمزی، ورود گردشگران علاقه‌مند به پرنده‌نگری به مناطق طبیعی، علاوه بر ترویج فرهنگ حفاظت از طبیعت، سبب می‌شود ساکنان بومی نیز به ارزش گونه‌های موجود در زیستگاه خود پی ببرند. همچنین، ثبت مشاهدات پرنده‌نگرها به آگاهی سایر گروه‌های تخصصی کمک می‌کند.

توصیه‌هایی برای پرنده‌نگران

هرمزی تأکید کرد: پرنده‌نگر باید مشاهدات خود را در سایت‌های معتبر بین‌المللی ثبت کند و در صورت مشاهده هر نوع تخریب یا آلودگی، موضوع را به

نهادهای مسئول گزارش دهد.

او در پایان یادآور شد: هرگونه حضور در طبیعت باید همراه با رعایت اخلاق پرنده‌نگری، احترام به جوامع محلی و پرهیز از ایجاد مزاحمت برای جانوران باشد.

