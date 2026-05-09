رضا نیک‌فلک، عکاس حیات‌وحش و پرنده‌نگر، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا درباره سفر گروهی پرنده‌نگرها به روستای پامنار در شمال شهرستان دزفول ابراز خرسندی کرد؛ سفری که هدف اصلی آن مشاهده یکی از جذاب‌ترین گونه‌های پرندگان ایران، یعنی جغد ماهی‌خوار بود.

به گفته او، در این برنامه، پرنده‌نگرها توانستند گونه‌های متعددی را مشاهده کنند که مهم‌ترین آن‌ها جغد ماهی‌خوار، جغد کوچک، دُلیجه زرده‌پر سرسیاه و تیهو بوده است.

نیک‌فلک همچنین از مشاهده‌ی بز کوهی گونه شاخص منطقه و زیستگاه قلعه شاداب خبر داد و گفت: این مشاهده‌ها نشان‌دهنده غنای زیستی بالای پامنار و ارزش حفاظتی این زیستگاه است.

عکاس تأکید کرد: وجود گونه‌های مهم و شاخص در یک زیستگاه، عامل کلیدی در حفاظت بیشتر از منطقه است و مشاهده جغد ماهی‌خوار می‌تواند ضرورت توجه بیشتر به زیست‌بوم پامنار را یادآوری کند.

به گفته این عکاس حیات‌وحش، مجموعه‌ای از عوامل باعث شده پامنار به دلیل مسیر دسترسی مناسب و زیرساخت‌های گردشگری قابل قبول، آشنایی جامعه محلی با گردشگری و پرنده‌نگری، وجود راهنماهای بومی آشنا با پرندگان منطقه، تنوع بالای گونه‌ها، به‌ویژه گونه‌های کمیاب که در نقاط دیگر کمتر دیده می‌شوند به یکی از نقاط مناسب برای پرنده‌نگری تبدیل شود.

نیک‌فلک پرنده‌نگری را در صورت مدیریت اصولی، یک ابزار موثر آموزشی دانست و افزود: پرنده‌نگری می‌تواند به آگاه‌سازی جامعه درباره اهمیت گونه‌ها، ایجاد معیشت پایدار بدون تخریب محیط زیست و بهبود کیفیت زندگی جوامع محلی کمک کند و در نهایت حفاظت از حیات‌وحش را تقویت کند.

او از کتابچه‌های راهنمای پرندگان، دوربین دوچشمی و تلسکوپ، تجهیزات عکاسی و اپلیکیشن‌های تخصصی شناسایی و ثبت صدا و تصویر به عنوان ابزارهای اصلی پرنده‌نگری نام برد.

عکاس حیات‌وحش و پرنده‌نگر تصریح کرد: تکرار حضور پرنده‌نگرها در یک زیستگاه و ثبت مشاهدات در طول زمان، به شناخت دقیق‌تر تنوع زیستی کمک می‌کند.



