به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدحسین کبادی معاون عملیات سازمان امدادونجات گفت: طبق پیش‌بینی‌ها، این سامانه روز شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه در استان‌های خراسان شمالی، نیمه شمالی خراسان رضوی، نوار شمالی آذربایجان شرقی و همچنین دامنه و ارتفاعات استان‌های گلستان و سمنان فعالیت چشمگیری خواهد داشت.

کبادی با تأکید بر خطرات ناشی از سیلاب‌های ناگهانی و صاعقه، نکات ایمنی زیر را به هموطنان و کوهنوردان توصیه کرد از تردد، توقف و برپایی کمپ‌های تفریحی در حاشیه رودخانه‌ها، بستر مسیل‌ها و مناطق مستعد سیلاب خودداری کنند.

او گفت: کوهنوردان و علاقمندان به طبیعت‌گردی با توجه به احتمال بارش تگرگ و وقوع صاعقه در ارتفاعات، از هرگونه صعود به قله‌ها در استان‌های ذکر شده اجتناب نمایند، با توجه به لغزندگی جاده‌ها و احتمال کاهش دید، رانندگان هنگام تردد از محورهای کوهستانی جوانب احتیاط را رعایت کنند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات خاطرنشان کرد: امدادگران جمعیت هلال‌احمر در تمامی‌پایگاه‌های امداونجات و کوهستانی در حالت آماده‌باش هستند. هموطنان در صورت بروز هرگونه حادثه، می‌توانند در هر ساعت از شبانه‌روز با شماره کشوری ۱۱۲ ندای امدادونجات تماس بگیرند تا تیم‌های عملیاتی در کمترین زمان ممکن به یاری آن‌ها بشتابند.

انتهای پیام/