به گزارش خبرنگار میراث آریا، مریم اردبیلی، مشاور شهردار و رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران از اجرای مرحله دوم حمایت معیشتی از زنان آسیبدیده بازارچه جنت خبر داد و گفت: در ادامه اقدامات حمایتی شهرداری تهران از زنان سرپرست خانوار، ۱۵ اردیبهشتماه مرحله دوم توزیع بنهای خرید ۵۰ میلیون ریالی شهروند میان زنان غرفهدار بازارچه جنت که در حادثه آتشسوزی دچار آسیب شده بودند، انجام شد.
اردبیلی با بیان اینکه در این مرحله نیز حدود ۷۰ نفر از بانوان کسبه بازارچه جنت مشمول دریافت این حمایت شدند، اظهار کرد: این اقدام در راستای حمایت از معیشت زنان سرپرست خانوار و با دستور ویژه شهردار تهران و پیگیری مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران انجام شده است.
او افزود: با اجرای این مرحله، مجموع حمایت معیشتی اختصاصیافته به هر یک از این بانوان به ۱۰۰ میلیون ریال رسیده است؛ بهطوری که پیشتر نیز در آستانه سال نو و همزمان با شب عید، مرحله نخست توزیع بنهای ۵۰ میلیون ریالی برای همین گروه از زنان غرفهدار انجام شده بود.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران همچنین با اشاره به سایر حمایتهای در نظر گرفته شده برای آسیبدیدگان بازارچه جنت تصریح کرد: علاوه بر پرداخت این بنهای معیشتی، برای ۴۰ نفر از بانوانی که تحت پوشش مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران بودند و غرفههای آنان در حادثه آتشسوزی بهطور کامل از بین رفت، مساعده ویژه ۵۰۰ میلیون ریالی نیز اختصاص یافته است تا بتوانند هرچه سریعتر به چرخه فعالیت اقتصادی بازگردند.
اردبیلی ادامه داد: حمایت از زنان سرپرست خانوار، بهویژه بانوان فعال در بازارچههای محلی و مراکز توانمندسازی، از اولویتهای جدی مدیریت شهری است و تلاش میکنیم این حمایتها متناسب با شرایط و نیازهای معیشتی آنان استمرار داشته باشد.
