فاطمه چشمکی، رابط پرونده ثبت جهانی روستای گردشگری مصر و مدیر اقامتگاه بوم‌گردی افضل، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا از روند تهیه پرونده ثبت جهانی این روستا و ظرفیت‌های گردشگری آن خبر داد.

چشمکی با اشاره به ویژگی‌های منحصربه‌فرد روستای مصر اظهار کرد: طبیعت بکر کویری، اقامتگاه‌های بوم‌گردی سنتی، آسمان صاف و کم‌نظیر، همچنین طلوع و غروب زیبای خورشید و طلوع چشم‌نواز ماه از مهم‌ترین جاذبه‌هایی است که این روستا را به یکی از مقاصد مهم گردشگری کویری ایران تبدیل کرده است.

رابط پرونده ثبت جهانی روستای گردشگری مصر درباره روند شکل‌گیری پرونده ثبت جهانی این روستا گفت: با توجه به حضور گردشگران خارجی در سال‌های گذشته و بازدیدهای مکرر آنان از روستای مصر، کارشناسان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی پس از بررسی‌های میدانی تصمیم گرفتند این روستا را به‌عنوان یکی از گزینه‌های ثبت جهانی معرفی کنند. به گفته او، این پرونده اکنون در مرحله تولید محتوا و تکمیل مستندات قرار دارد.

او با اشاره به مسئولیت‌های خود در این مسیر افزود: برندسازی محصولات بومی، طراحی توت‌بگ و بسته‌بندی محصولات محلی، حمایت از بانوان روستا برای مشارکت در فعالیت‌های مرتبط با پرونده و همکاری با دهیاری و تیم تولید محتوا از جمله اقداماتی است که برای تکمیل پرونده ثبت جهانی در حال انجام است.

چشمکی ثبت جهانی روستای مصر را فرصتی مهم برای توسعه منطقه دانست و تأکید کرد: این موضوع می‌تواند به ورود ارز خارجی به روستا و شهرستان خور و بیابانک، افزایش گردشگران خارجی، ماندگاری جوانان در روستا و حتی مهاجرت معکوس کمک کند.

مدیر اقامتگاه بوم‌گردی افضل همچنین نقش جامعه محلی در این روند را مهم ارزیابی کرد و گفت: برای مشارکت بیشتر اهالی، کارگروه‌های مردمی در روستا تشکیل شده است تا با تقسیم وظایف و استفاده از ظرفیت جوانان، روند آماده‌سازی روستا برای ثبت جهانی با مشارکت حداکثری پیش برود.

او با اشاره به تجربه میزبانی گردشگران داخلی و خارجی در این منطقه بیان کرد: با توجه به تنوع گردشگران از فرهنگ‌های مختلف، حدود ۹۰ درصد آنان از خدمات و جاذبه‌های روستا رضایت دارند. جاذبه‌هایی مانند آسمان پرستاره کویر، تخت عروس، تخت عباسی و باتلاق نمکی از مهم‌ترین نقاط مورد توجه گردشگران است و بسیاری از گردشگران اروپایی طلوع و غروب تخت عروس را بی‌نظیر توصیف می‌کنند.

چشمکی درباره نقش اقامتگاه‌های بوم‌گردی در معرفی فرهنگ منطقه گفت: خانه‌ها و اقامتگاه‌های روستای مصر با معماری سنتی کویری و ساختار حیاط مرکزی، شاه‌نشین، بادگیر و دیوارهای خشتی ساخته شده‌اند. این معماری که بر اساس تجربه نیاکان شکل گرفته، علاوه بر زیبایی بصری، به‌عنوان عایق طبیعی در برابر گرمای شدید تابستان و سرمای زمستان عمل می‌کند و جلوه‌ای از شیوه زندگی در کویر را به گردشگران نشان می‌دهد.

رابط پرونده ثبت جهانی روستای گردشگری مصر در ادامه کمبود آب کشاورزی و قنات‌ها که شاهرگ حیاتی کویر محسوب می‌شوند و همچنین کمبود برخی امکانات رفاهی به دلیل فاصله از مراکز استان و کشور را از مهم‌ترین چالش‌های توسعه گردشگری در این منطقه عنوان کرد.

او با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حفاظت از محیط‌زیست کویر گفت: نصب تابلوهای هشدار دو زبانه برای حفاظت از اکوسیستم، برگزاری تورهای آشنایی با محیط‌زیست منطقه، ایجاد نوارهای درختکاری با گونه‌های طاق و گز و ایجاد بادشکن در مناطق ماسه‌ای از جمله اقداماتی است که برای جلوگیری از طوفان‌های شن و حفاظت از طبیعت کویر انجام شده است.

چشمکی همچنین به نقش گردشگری در ایجاد اشتغال اشاره کرد و افزود: با وجود چالش‌های موجود، فعالان گردشگری و ساکنان روستا تلاش کرده‌اند با توسعه بوم‌گردی زمینه اشتغال را فراهم کنند؛ به‌گونه‌ای که در حال حاضر دست‌کم ۱۰۰ نفر به‌طور مستقیم و حدود ۵۰۰ نفر به‌طور غیرمستقیم از این طریق امرار معاش می‌کنند.

مدیر اقامتگاه بوم‌گردی افضل درباره چشم‌انداز آینده روستا در صورت ثبت جهانی گفت: در صورت تحقق این هدف، گردشگران بیشتری از کشورهای مختلف برای بازدید از کویر مصر و ظرفیت‌های اکوتوریسم منطقه به این روستا سفر خواهند کرد که این امر گام مهمی در معرفی بیشتر جاذبه‌های طبیعی منطقه و بهبود معیشت مردم خواهد بود. همچنین تلاش‌ها برای حفظ اکوسیستم و محیط طبیعی منطقه افزایش خواهد یافت.

او در پایان به برخی برنامه‌های توسعه پایدار گردشگری در این منطقه اشاره کرد و گفت: ایجاد سکوی رصد برای تورهای حرفه‌ای نجوم، برگزاری دوره‌های آموزشی برای راهنمایان گردشگری محلی و آموزش زبان خارجی به اهالی، تعیین مسیرهای گردشگری و کمپ‌های کویری، توسعه گردشگری کشاورزی و دامپروری، برندسازی محصولات بومی مانند سیر، انار، خرما، دوغ شتر و زعفران، برگزاری رالی آفرود، مسابقات شترسواری در سطح جهانی، جشنواره‌های محلی از جمله جشنواره سیر و انار، ایجاد بازارچه صنایع‌دستی و برگزاری جشنواره‌های بارش شهابی در مرداد و آذر از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای توسعه گردشگری روستای مصر است.

