پایداری هوا در اغلب مناطق کشور

به گزارش خبرنگار میراث آریا، امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه فقط در برخی نقاط کشور از جمله شمال آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، خراسان شمالی و خراسان رضوی، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

فردا دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه در شمال خراسان رضوی، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و ارتفاعات اردبیل، افزایش ابر، گاهی رگبار باران و رعد و برق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

روز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه با ورود سامانه بارشی جدید به کشور، برای مناطقی در شمال غرب، غرب، استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و غرب گیلان، گاهی رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت خواهیم داشت.

خلیج فارس تنگه هرمز و دریای عمان تا روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه مواج است.

امروز ۲۰ اردیبهشت ماه آسمان تهران صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و در برخی ساعت‌ها افزایش سرعت باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۸ و کمینه دمای آن به ۱۷ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.

