۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۲

پایداری هوا در اغلب مناطق کشور

سازمان هواشناسی امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه برای اغلب مناطق کشور جوی آرام پیش‌بینی کرد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، امروز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه فقط در برخی نقاط کشور از جمله شمال آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، خراسان شمالی و خراسان رضوی، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود. 

فردا دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه در شمال خراسان رضوی، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و ارتفاعات اردبیل، افزایش ابر، گاهی رگبار باران و رعد و برق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. 

روز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه با ورود سامانه بارشی جدید به کشور، برای مناطقی در شمال غرب، غرب، استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و غرب گیلان، گاهی رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت خواهیم داشت. 

خلیج فارس تنگه هرمز و دریای عمان تا روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه مواج است. 

امروز ۲۰ اردیبهشت ماه آسمان تهران صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد و در برخی ساعت‌ها افزایش سرعت باد است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۸ و کمینه دمای آن به ۱۷ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.

کد خبر 1405022001328
حوریه تقدس نژاد
دبیر مریم قربانی‌نیا

