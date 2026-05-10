منصور صدریان، مدیرعامل مؤسسه فرهنگی خوزستانی‌های مقیم تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا از برگزاری شانزدهمین دورهمی فرهنگی و ادبی این مؤسسه با محوریت معرفی ظرفیت‌های گردشگری روستای پامنار دزفول خبر داد.

صدریان با اشاره به کاندید شدن روستای پامنار در فهرست هشت روستای نامزد ثبت جهانی روستاهای گردشگری اظهار کرد: این نشست با عنوان پامنار دزفول، کاندید ثبت جهانی روستاهای گردشگری با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری این روستا و بررسی فرصت‌های توسعه آن برگزار می‌شود.

او افزود: در این برنامه مجتبی گهستونی، روزنامه‌نگار و فعال میراث‌فرهنگی که سال‌ها برای حفاظت گورهای تاریخی قلعه شاداب و توسعه گردشگری و صنایع‌دستی روستای پامنار کوشش کرده است و همچنین سیروس داودی، عضو شورای راهبردی میراث‌فرهنگی خوزستان و کارشناس کسب‌وکار درباره اهمیت ثبت جهانی روستاهای گردشگری و نقش جوامع محلی در توسعه پایدار گردشگری سخنرانی خواهند کرد.

مدیرعامل مؤسسه فرهنگی خوزستانی‌های مقیم تهران ادامه داد: شانزدهمین دورهمی فرهنگی و ادبی این مؤسسه روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در تهران، بلوار مرزداران، خیابان ابوالفضل، بوستان هفتم غربی، مجتمع پاسارگاد، پلاک ۸، واحد ۲۱ برگزار می‌شود.

صدریان با اشاره به محدود بودن ظرفیت شرکت در این نشست گفت: علاقه‌مندان برای حضور در این برنامه می‌توانند تا روز ۲۱ اردیبهشت‌ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۶ برای ثبت‌نام اقدام کنند.

او همچنین از همراهی و حمایت شرکت مهندسان مشاور اوجستان آسیا، خانه سازمان‌های مردم‌نهاد خوزستان، هفته‌نامه زمینی‌ها و انجمن دوستداران زیست‌بوم کهن زاگرس در برگزاری این رویداد فرهنگی قدردانی کرد و افزود: علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره‌های ۴۴۲۴۱۳۵۲ در ساعات اداری تماس بگیرند.

