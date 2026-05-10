کوروش کوپی، دهیار روستای آباد از توابع بخش زیدون شهرستان بهبهان، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به ظرفیت‌های گسترده این منطقه گفت: بخش زیدون با وجود برخورداری از توانمندی‌های قابل توجه در حوزه‌های کشاورزی، منابع نفتی و صنعتی، از نظر فرهنگی، تاریخی و زیست‌محیطی نیز جایگاهی ویژه و کم‌نظیر دارد.

کوپی که متولد در روستای آباد است، دارای مدرک کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی و کارشناسی ارشد ادبیات فارسی بوده و علاوه بر فعالیت‌های اجرایی، در حوزه‌های فرهنگی و هنری نیز فعالیت دارد.

او بیش از ۱۵ سال است به سرودن شعر کلاسیک می‌پردازد و در زمینه‌هایی همچون خبرنگاری، عکاسی، پرنده‌نگری، خلبانی پاراگلایدر، موسیقی، فعالیت‌های زیست‌محیطی و میراث‌فرهنگی نیز فعال است.

دهیار روستای آباد در ارزیابی ظرفیت‌های بخش زیدون اظهار کرد: این منطقه به عنوان یکی از قطب‌های اصلی کشاورزی استان خوزستان، به‌ویژه در تولید کنجد و دانه‌های روغنی شناخته می‌شود و در کنار آن وجود ده‌ها حلقه چاه نفت، کارخانه‌ها و معادن، ظرفیت اقتصادی قابل توجهی ایجاد کرده است. با این حال به اعتقاد او مهم‌ترین سرمایه این منطقه، فرهنگ و تمدن هفت‌هزار ساله و همچنین زیست‌بوم و حیات وحش منحصر به‌فرد آن است.

او درباره ویژگی‌های خاص روستای آباد نیز گفت: این روستا دارای محوطه‌ای پیش از تاریخی مربوط به هزاره پنجم پیش از میلاد است که به ثبت ملی رسیده است و به گفته باستان‌شناسان می‌تواند حاوی کشفیات مهمی در سطح جهانی باشد. همچنین جاذبه‌های طبیعی و گردشگری متعددی از جمله آبشار چِلّه‌گه، شهریون، لَه‌چشمه، تنگ پلنگی و اوراج در این منطقه قرار دارند و سایت‌های پروازی پاراگلایدر نیز از دیگر ظرفیت‌های گردشگری آن به شمار می‌روند.

کوپی افزود: وجود حیات وحش کم‌نظیر، ثبت صدها گونه جانوری و چندین گونه در معرض خطر انقراض جهانی، قرار گرفتن در مسیر ارتباطی قدیمی بهبهان و نزدیکی به مسیر اتصال مرکز کشور به بندر دیلم در خلیج فارس و همچنین تولید باکیفیت کنجد از دیگر ویژگی‌های مهم روستای آباد است.

به گفته او، آمار بالای جوانان تحصیل‌کرده نسبت به جمعیت روستا نیز یکی از نقاط قوت اجتماعی این منطقه محسوب می‌شود.

دهیار روستای آباد درباره اقدامات انجام‌شده در دوره مدیریت خود بیان کرد: طی دو دوره فعالیت در دهیاری، پروژه‌های مختلفی برای توسعه زیرساخت‌ها و بهبود کیفیت زندگی در روستا اجرا شده است. از جمله این اقدامات می‌توان به کشف و ثبت ملی محوطه باستانی روستا، تحویل صدها قطعه اشیای تاریخی ۷هزار ساله به میراث‌فرهنگی، احداث یکی از بزرگ‌ترین سایت‌های پاراگلایدر کشور، ثبت صدها گونه جانوری و گونه‌های در خطر انقراض در سطح ملی و جهانی، جدول‌کشی و آسفالت کامل معابر روستا، احداث پارک کودک، ساخت بوستان ورزشی چندمنظوره، تعریض جاده ورودی روستا از ۵ به ۱۲ متر، تجهیز خانه بهداشت، نصب دکل اختصاصی ایرانسل و الحاق حدود ۱.۵ هکتار زمین برای توسعه مسکن و جلوگیری از مهاجرت اشاره کرد.

او در ادامه با اشاره به اهمیت زیست‌محیطی منطقه زیدون گفت: جلگه زیدون میان دو رشته‌کوه قرار دارد و رودخانه زهره از میان آن عبور می‌کند. وجود رودخانه، بیشه‌زارها، چشمه‌های متعدد و پوشش گیاهی غنی باعث ایجاد زیستگاه‌های متنوع برای گونه‌های مختلف جانوری شده است.

به گفته کوپی، زیدون یکی از مسیرهای مهم مهاجرت پرندگان در جهان به شمار می‌رود.

دهیار روستای آباد افزود: در سال‌های گذشته بیش از ۳۵۰ گونه پرنده در زیستگاه‌های زیدون ثبت کرده است که از مجموع ۴۱۰ گونه ثبت‌شده در استان خوزستان، رکوردی قابل توجه محسوب می‌شود.

او تأکید کرد که علاوه بر پرندگان، گونه‌های ارزشمند دیگری از جمله کفتار راه‌راه، کاراکال، گربه جنگلی، رودک عسل‌خوار، شاه‌روباه، لاک‌پشت فراتی، بزمجه بیابانی و گونه‌های مختلف افعی نیز در این منطقه مشاهده و ثبت شده‌اند.

به گفته این پرنده‌نگر، وجود گونه‌های شاخصی همچون عقاب شاهی، عقاب صحرایی، عقاب تالابی، شاه‌بوف، جغد شاخدار، لک‌لک سفید، هوبره و مگس‌گیر بهشتی هندی، نشان‌دهنده ارزش جهانی زیستگاه‌های طبیعی زیدون است و می‌تواند این منطقه را به یکی از قطب‌های مهم پرنده‌نگری و گردشگری طبیعی کشور تبدیل کند.

انتهای پیام/