به گزارش خبرنگار میراث آریا، پروانه نمایش فیلم سینمایی «غوطهور» قرا است به زودی و تا دو هفته آینده صادر شود. به گفته حجتالاسلام محمدجواد حکمی کارگردان، در صورتی که شرایط ایجاد شود، فیلم سینمایی«غوطهور»، تابستان امسال روی پرده سینماها خواهد آمد.
حکمی که پیش از این ساخت فیلمهای کوتاه «برجک»، «کافه»، «استارلت» و «چشم بادومی» را در کارنامه دارد، از فیلم اولیهای دوره پیشین جشنواره محسوب میشد و «غوطهور» نخستین اثر بلند سینمایی اوست.
این فیلمساز دهه هفتادی، سال گذشته در چهلودومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران با فیلم «متولد تهران» موفق به دریافت دیپلم افتخار بخش فیلمنامه شد.
«غوطهور» با دست گذاشتن بر سوژهای اجتماعی و ملتهب، روایتی پرتعلیق از یک پرونده جنایی را با تمرکز بر لایههای روانشناختی شخصیتها به تصویر میکشد.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: حسن کارخونه، افسر کهنهکار اداره آگاهی، در آستانه ارتقاء با پرونده ناپدید شدن زنی پس از یک تصادف مشکوک مواجه میشود و با وجود فشارهای سیستم، تحقیقات شخصی خود را ادامه میدهد.
محسن قصابیان، آیدا ماهیانی، مهران غفوریان، پیام احمدینیا، مسعود کرامتی، رویا جاویدنیا، نسیم ادبی و سیاوش چراغیپور در این فیلم ایفای نقش کردهاند.
