به گزارش میراث آریا، نمایش رادیویی «نخل بی‌سر» به واکاوی ابعاد پنهان زندگی شیرعلی سلطانی می‌پردازد. او که پیش از انقلاب از چهره‌های فعال سیاسی بود، پس از پیروزی انقلاب نیز در برابر آشوب‌های گروهک‌ها ایستادگی کرد.

نقطه اوج این درام زمانی است که شیرعلی، پس از آرام کردن اوضاع داخلی و فرار از نقشه ترور منافقین، عازم جبهه می‌شود اما پیش از رفتن، وصیت می‌کند که اگر شهید شد، پیکرش را در مسجدی که خود در منطقه «کوشک» بنا کرده است، به خاک بسپارند.

این اثر به کارگردانی فریدون محرابی و تهیه‌کنندگی مهدیه تقی‌زاده تولید شده است. نویسندگی این درام را سیمین بنائی بر عهده داشته و مجید آیینه (صدابردار)، و نرگس موسی‌پور به عنوان افکتور در ساخت آن مشارکت داشته‌اند.

در این نمایش رادیویی، شمسی صادقی، فریبا طاهری، بهرام سروری‌نژاد، مرضیه صدرایی، علی زرینی، مجتبی طباطبایی، شیما جانقربان، نوشین حسن‌زاده و شهریار حمزیان به ایفای نقش پرداخته‌اند.

نمایش رادیویی «نخل بی‌سر» هر روز در ساعت ۳۰ دقیقه بامداد پخش می‌شود و تکرار آن نیز در همان روز ساعت ۷:۰۰ و ۱۵:۳۰ روی موج اف.ام ردیف ۱۰۷/۵ مگاهرتز تقدیم شنوندگان خواهد شد.

