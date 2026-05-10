به گزارش خبرنگار میراثآریا، نشست تخصصی «گردشگری در سایه جنگ؛ روایتی از ابعاد انسانی، فرهنگی و اقتصادی جنگ و تأثیر آن بر صنعت گردشگری» روز سهشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۱۷ در خانهموزه پروین برگزار میشود.
در این نشست حرمتالله رفیعی، رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، سیداحمد محیط طباطبایی، رئیس افتخاری شورای بینالمللی موزهها (ایکوم)، سیدمصطفی فاطمی، مدیرکل توسعه گردشگری داخلی و محمدحسین یزدانی، رئیس کانون انجمنهای حرفهای راهنمایان گردشگری به سخنرانی میپردازند.
دبیری این نشست را بهناز پورخداداد بر عهده دارد و در آن ابعاد انسانی، فرهنگی و اقتصادی جنگ و پیامدهای آن بر صنعت گردشگری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
این برنامه به صورت حضوری در خانهموزه پروین واقع در پایینتر از سهراه سرچشمه، کوچه کمیلی برگزار میشود و حضور برای عموم علاقهمندان آزاد و رایگان است.
این نشست با همکاری ایکوم ایران و خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار میشود.
