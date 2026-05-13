۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۹

میدری عنوان کرد

جبران بخشی از گرانی‌ها از طریق افزایش مبلغ کالابرگ

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: دولت و مجلس درصدد هستند بخشی از بار گرانی در جامعه با افزایش مبلغ کالابرگ جبران شود.

به گزارش خبرگزاری میراث آریا، در حال حاضر موضوع افزایش مبلغ کالابرگ در کمیسیون‌های تخصصی دولت در دست بررسی است و وزارت تعاون پیشنهادات خود را تدوین و به ستاد تنظیم بازار ارسال کرده است. این مساله خواست و اراده دولت بوده و بناست با توجه به اقتضائات بودجه‌ای و منابع دولت، درباره مبلغ کالابرگ تصمیم‌گیری شود. 

در همین راستا احمد میدری - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - اعلام کرد که سیاست دولت و مجلس این است که بتواند بخشی از بار گرانی که در جامعه وجود دارد را از طریق افزایش میزان کالابرگ جبران کند. 

او ابراز امیدواری کرد: بررسی افزایش اعتبار کالابرگ هرچه زودتر به نتیجه برسد و منابع مالی‌اش تامین شود تا اقدامات لازم انجام شود. 

تغییر اعتبار طرح کالابرگ، مستند بر اساس مصوبه هیات وزیران است و مطابق «آیین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» این اختیار به کارگروه ماده ۱۳ داده شده که بر اساس ماده ۳ درباره میزان افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با میزان افزایش مبلغ کالاهای مشمول اعتبار تصمیم‌گیری کند.

حوریه تقدس نژاد
دبیر محمد آوخ

