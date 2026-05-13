به گزارش خبرگزاری میراث آریا، در حال حاضر موضوع افزایش مبلغ کالابرگ در کمیسیونهای تخصصی دولت در دست بررسی است و وزارت تعاون پیشنهادات خود را تدوین و به ستاد تنظیم بازار ارسال کرده است. این مساله خواست و اراده دولت بوده و بناست با توجه به اقتضائات بودجهای و منابع دولت، درباره مبلغ کالابرگ تصمیمگیری شود.
در همین راستا احمد میدری - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - اعلام کرد که سیاست دولت و مجلس این است که بتواند بخشی از بار گرانی که در جامعه وجود دارد را از طریق افزایش میزان کالابرگ جبران کند.
او ابراز امیدواری کرد: بررسی افزایش اعتبار کالابرگ هرچه زودتر به نتیجه برسد و منابع مالیاش تامین شود تا اقدامات لازم انجام شود.
تغییر اعتبار طرح کالابرگ، مستند بر اساس مصوبه هیات وزیران است و مطابق «آیین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» این اختیار به کارگروه ماده ۱۳ داده شده که بر اساس ماده ۳ درباره میزان افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با میزان افزایش مبلغ کالاهای مشمول اعتبار تصمیمگیری کند.
