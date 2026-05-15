«برای ایران» در هفت گالری خانه هنرمندان/ حمایتی برای ادامه خلاقیت در روزگار جنگ

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، نمایشگاه بزرگ «برای ایران» در خانه هنرمندان، دربرگیرنده‌ حدود ۳۰۰ تابلوی نقاشی، نقاشی‌خط و مجسمه، در تعامل رو در رو با هنرمندان، تدارک دیده شده است.

نمایشگاه «برای ایران» از ساعت ۱۷ روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه جاری، در همه فضاهای نمایشگاهی خانه هنرمندان ایران گشایش می‌یابد. گالری‌های بهار، تابستان، پاییز، زمستان، میرمیران، ممیز و نامی، مجموعا هفت سالن تخصصی، میزبان این رویداد فرهنگی هستند؛ رویدادی که در دلِ خود، روایتی از تداوم خلاقیت در روزگار دشوار جنگ تحمیلی و پس از آن دارد.

«برای ایران» با هدف حمایت از هنرمندانی برگزار می‌شود که در شرایط اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی، ناگریز و ناگزیر با دشواری در تأمین هزینه‌های زندگی و همچنین مواد اولیه خلق اثر مواجه هستند. برگزارکنندگان تأکید دارند که این یاری، صرفا جنبه مادی ندارد، بلکه می‌خواهد انگیزه خلق آثار ارزنده را در هنرمندان زنده نگه دارد.

از مجموع بیش از ۳۰۰ اثر ارائه شده در این رویداد هنری، حدود ۱۸۰ تابلو نقاشی، نزدیک به ۷۰ قطعه نقاشی‌خط و بیش از ۵۰ مجسمه در اندازه‌های مختلف به نمایش درخواهد آمد.

مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر به عنوان برگزارکننده اصلی، مدیریت اجرایی این رویداد را بر عهده دارد. این مؤسسه که پیش‌تر اغلب فعالیت‌های خود را در قالب حمایت از رویدادهای دیگر نهادها دنبال می‌کرد، نمایشگاه «برای ایران» را تجربه همکاری مستقیم و رو در رو با جامعه‌ی هنرمندان معرفی کرده است که پس از این نیز با تمرکز بر سایر رشته‌های هنرهای تجسمی ادامه می‌دهد.

انجمن‌های نقاشان معاصر و مجسمه‌سازان و نیز جمعی از گالری‌های مستقل هنری ایران، با خانه هنرمندان ایران، مؤسسه را در اجرای این پروژه همراهی کرده‌اند و عواید حاصل از فروش آثار، به هنرمندانی که آثارشان در این نمایشگاه ارائه شده تعلق می‌گیرد.

آیین گشایش نمایشگاه «برای ایران» روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت از ساعت ۱۷ تا ۲۱ برگزار می‌شود. پس از آن، این رویداد تا روز ششم خرداد ماه ۱۴۰۵، همه روزه (به جز روزهای شنبه) از ساعت ۱۷ تا ۲۰ آماده تماشای علاقه‌مندان خواهد بود. بازدید برای عموم آزاد است و هنردوستان می‌توانند بدون نیاز به هماهنگی قبلی از آثار دیدن کنند.

خانه هنرمندان ایران در خیابان ایرانشهر، خیابان موسوی، پلاک ۱۶ واقع شده است. نزدیک‌ترین ایستگاه مترو، ایستگاه طالقانی (خط یک) است و ورودی اصلی خانه هنرمندان در انتهای خیابان موسوی قرار دارد.

