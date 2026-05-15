هیئت انتخاب و داوری بخش عکس دومین پویش ملی «وطن به روایت من» معرفی شدند

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، رضا معطریان، ساتیار امامی و حافظ احمدی آثار رسیده در بخش عکس پویش ملی «وطن به روایت من» را مورد ارزیابی قرار خواهند داد.

بر اساس اعلام دبیرخانه دومین پویش ملی «وطن به روایت من»، در بخش عکس، ۳۸۶ اثر شامل ۲۲۱ تک عکس و ۱۶۵ عکس در قالب ۲۸ مجموعه عکس به ثبت رسیده است.

آثار منتخب و برگزیده دومین پویش «وطن به روایت من» در شرایط امکان‌پذیر معرفی و به نمایش گذاشته می‌شود.



تصویر شهر در جنگ، کودکان در جنگ، آسیب‌های سالمندان در جنگ، خانواده در جنگ، روایت مهربانی‌ها در روزهای جنگ، مهرورزی مشاغل خدماتی درجنگ، روایت ازخودگذشتگی و تلاش نیروهای امداد، همدلی مردم در زمانه جنگ، روایت‌های امیدآفرین در جنگ، نقش معنویت در آرامش اجتماعی و امیدآفرینی، روایتی از بدرقه رهبر شهید، ایجاد انسجام ملی در جنگ، تاثیر فرهنگ و اصالت اقوام در حفظ میهن، هویت جمعی در تاب‌آوری روزهای جنگ، حماسه آفرینی ایرانیان در طول تاریخ در دفاع از وطن، روایت‌های اقتباسی و اساطیری در دفاع از وطن، روایت‌ جنگ‌های عصر فناوری‌های نوین و آینده سرزمین‌مان ایران محورهای پویش دوم به شمار می‌روند.

